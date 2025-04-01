Белый дом: Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным

Президент США Дональд Трамп разочарован лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, боевые действия продолжаются «слишком долго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и с Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует»,— сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге. Так она ответила на вопрос журналистов, как Вашингтон оценивает последние заявления российской стороны по Украине.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть. Так он прокомментировал предложение Владимира Путина ввести внешнее управление на Украине. В Кремле позднее отметили, что российско-украинский конфликт — «очень сложная тема» и его решение требует много усилий.

Претензии Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому возникли на фоне обсуждений сделки по добыче украинских полезных ископаемых. Ее новая версия предполагает переход стратегических отраслей экономики Украины под американский контроль. Президент США пригрозил Украине «очень большими проблемами», если сделка не будет подписана.

О подходе США к урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».

Лусине Баласян