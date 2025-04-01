Гендиректор МАГАТЭ собирается приехать в Иран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Иранская сторона проинформировала господина Гросси о последних событиях и дипломатических консультациях по мирной ядерной программе республики, сообщили в Telegram-канале министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Глава агентства обратился к господину Аракчи с просьбой о поездке в Иран, что получило «принципиальное одобрение» от министра иностранных дел. Стороны рассмотрят и доработают детали предстоящей поездки, рассказали в МИДе страны.

В разговоре господин Аракчи призвал МАГАТЭ занять четкую позицию по поводу американских угроз ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что Исламская Республика примет все необходимые меры для защиты своей ядерной программы. В ответ господин Гросси заявил, что проведет консультации с «другими сторонами», чтобы создать благоприятную атмосферу для решения нынешних проблем.

Угрозы Ирану из-за его ядерной программы поступают от президента США Дональда Трампа. Он требует от Тегерана подписать сделку, гарантирующую отказ республики от разработки ядерного оружия. Президент пригрозил бомбардировками, если Тегеран не пойдет на сотрудничество. Власти Ирана отказались вести переговоры с Соединенными Штатами, а также пообещали, что ответят американской армии в случае конфликта.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран заговорит ракетами».