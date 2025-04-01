ООН призывает Иран и США к дипломатии

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о дипломатических каналах между Ираном и США. Он выразил надежду, что стороны воспользуются ими, чтобы снизить градус конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press / AFP Фото: VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press / AFP

«Существуют различные механизмы, позволяющие США, европейским и другим странам вести диалог с Ираном. Мы надеемся, что все доступные механизмы и все доступные дипломатические каналы будут использованы для снижения напряженности»,— сказал господин Дюжаррик в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Вашингтон требует от Тегерана согласиться на сделку, гарантирующую отказ Ирана от разработки ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп пообещал разбомбить города Ирана, если Тегеран не пойдет на сотрудничество. Власти Ирана отказываются вести прямые переговоры с США, а также обещают соответствующий ответ на угрозы господина Трампа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран заговорит ракетами».