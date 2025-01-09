Кто на старенького

В наступившем 2025 году Конституционному суду предстоит рекордное обновление состава: в отставку по возрасту выйдут сразу четверо из 11 действующих судей, подсчитал “Ъ”. Впрочем, кадровая ротация не нарушит преемственности курса, полагают эксперты: скорее всего, замену уходящим судьям будут искать среди людей, которые уже находятся внутри системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

По закону предельный возраст судьи Конституционного суда (КС) составляет 70 лет (это правило не распространяется на председателя суда и его заместителя). Полномочия судьи прекращаются в последний день месяца, в котором он достигает предельного возраста.

В феврале 70-летний юбилей отпразднует Сергей Казанцев, назначенный в КС в 2005 году по представлению президента Владимира Путина (до этого господин Казанцев был заместителем декана юрфака Ленинградского госуниверситета, а позднее возглавлял жилищный комитет мэрии Санкт-Петербурга). В марте придет очередь Ларисы Красавчиковой, которая до назначения в КС в 2003 году тоже занималась научной и преподавательской работой. В мае достигнет предельного возраста Николай Мельников (бывший прокурор, в 2005 году назначен судьей КС также по представлению Владимира Путина). Наконец, в сентябре КС должна покинуть Людмила Жаркова — единственная из уходящих судей, назначенная в 1994-м еще по представлению президента Бориса Ельцина.

Таким образом, КС ждет самое радикальное обновление состава за всю его 30-летнюю историю.

Напомним, что в 2010-х годах назревавшая кадровая проблема была решена за счет сокращения числа судей: с 2010 года на протяжении десяти лет новых судей КС просто не назначали, а в соответствии с принятыми в 2020 году поправками к Конституции их списочный состав сократился с 19 до 11 человек, что практически полностью соответствовало реальной ситуации. И только с 2022 года президент начал предлагать кандидатов на замещение открывающихся вакансий. В итоге за последние два года были назначены трое судей: доцент юрфака СПбГУ Андрей Бушев, руководитель секретариата КС Владимир Сивицкий и бывший судья от России в Страсбургском суде Михаил Лобов.

Прогнозировать предстоящие кадровые решения достаточно сложно, признается доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова: отбор кандидатов на открывающиеся вакансии — процесс непрозрачный и практически никогда открытым не был.

Формально, напоминает она, президент может и не торопиться: свою правомочность КС сохранит, имея в составе не менее восьми судей, и только при достижении такой численности глава государства обязан озаботиться заполнением вакансий.

Кроме того, в законе есть «страховочная» норма, согласно которой восьмой судья, даже достигнув предельного возраста, может оставаться на своем посту до появления замены. Наконец, можно пойти по пути законодательных изменений — скажем, по примеру США отменить возрастные ограничения для всех судей и тем самым сохранить действующий состав КС. Но, скорее всего, предполагает эксперт, новые кандидаты будут представлены в срок, и это будет происходить достаточно рутинно, как было в последние годы. Что касается персоналий, то вопрос пока остается открытым, добавляет госпожа Кряжкова. Она лишь отметила, что Владимир Путин (в отличие, например, от Бориса Ельцина) всегда предлагал в КС людей достаточно молодых и очень редко делал ставку на женщин.

Старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай тоже не ожидает революционных изменений в составе КС. Трое недавно назначенных судей очень активны, но сформулированные судом при их участии позиции не новы, напоминает эксперт. И, хотя в ближайшей перспективе «старая гвардия» останется в меньшинстве, от новой смены резких поворотов ждать не стоит, считает он. К тому же если раньше в судьи КС призывали людей со стороны — например, из университетской профессуры,— то в последнее время процесс отбора явно смещается в сторону «аппаратной логики», в целом привычной для судебной системы, отмечает господин Тай. То есть новые кандидаты, по его мнению, скорее всего, будут из ряда тех людей, которые уже находятся внутри системы — как, например, полпред президента в КС Александр Коновалов, председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас или кто-то из аппарата КС.

Анастасия Корня