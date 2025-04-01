Внесезонный триллион

Объем привлеченных средств в марте 2025 года через размещение рыночных выпусков долговых бумаг превысил 1 трлн руб. Такие объемы эмитенты привлекали обычно в конце года для рефинансирования долгов и подготовки к инвестициям в начале следующего. Текущая активность была вызвана временным улучшением рыночных условий на фоне снижения геополитических рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Cbonds, в марте 2025 года корпоративные эмитенты привлекли на внутреннем долговом рынке (т. е. завершили размещение) на сумму 1,04 трлн руб. Этот результат — лучший с начала года и более чем в два раза превышает показатель годовой давности. При этом количество размещений в марте достигло 193, почти в 1,6 раза больше, чем в марте предыдущего года. В последнее время корпоративные заемщики привлекали за месяц свыше 1 трлн руб. лишь два раза, и все они приходились на конец года: 1,8 трлн руб. в декабре 2024 года и 1,3 трлн руб. в декабре 2023 года.

По данным Московской биржи, в марте на торговой площадке состоялось размещение (в том числе начатых в предыдущие месяцы) 121 выпуска корпоративных облигаций на общую сумму 1,2 трлн руб.

Основной вклад в общий объем размещений внесли компании реального сектора. Согласно оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, на этих эмитентов пришелся 71% всего объема размещений. Около 14% от общего объема размещения рублевых облигаций пришлось на банковский сектор. «На 12 крупных сделок (более 30 млрд руб.) пришлось около 60% от общего объема»,— отмечает господин Ермак.

Таким образом, эмитенты увеличили активность на фоне улучшения геополитического фона и снижения ставок на долговом рынке после переговоров президентов России и США (см. “Ъ” от 13 февраля). В таких условиях индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS вырос по итогам февраля на 2,6%, в марте он прибавил еще 2,4%. «На переговорный процесс между Россией и США финансовые рынки среагировали заметным ростом котировок. В результате доходности ОФЗ с дюрацией 1,5–3 года снизились почти на 2 п. п., что повлекло за собой снижение ставок по корпоративным размещениям на 1,5–2 п. п.»,— отмечает заместитель руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова.

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При этом долговые инструменты публичного рынка оказались выгоднее банковских кредитов. Как объясняет начальник управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов, эмитенты получили возможность размещать выпуски на длительный срок с купоном существенно ниже ключевой ставки (КС), в то время как банковские кредиты на длительный срок почти всегда были выше — КС плюс маржа. Вместе с тем в марте часть эмитентов вернулась к практике размещения облигаций с плавающим купоном. По данным Александра Ермака, в целом по рынку прошло 14 сделок с флоатерами на сумму более 464 млрд руб. Однако половина всего объема пришлась на выпуск ВЭБ.РФ (100 млрд руб.) и три выпуска бумаг СИБУРа (143 млрд руб., см. “Ъ” от 21 марта), которые прошли при участии якорных инвесторов.

Если исключить указанные сделки, то около 80% сделок по объему размещения пришлось на выпуски с фиксированной ставкой. Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, основными покупателями в таких выпусках выступали институциональные инвесторы (управляющие компании, пенсионные фонды, страховые компании) и частные инвесторы. В то же время банки, ключевые игроки на долговом рынке, были малоактивны за исключением некоторых размещений флоатеров. «Фиксированные ставки купона в рублях зачастую оказывались ниже стоимости фондирования у самих банков»,— отмечает господин Джабаров.

Впрочем, с учетом коррекции на рынке, произошедшей в конце марта, повторения рекордного результата в апреле участники рынка не ждут.

Начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков не исключает небольшого замедления объема новых размещений, как рублевых, так и валютных, из-за очень активного и несколько «перегретого» марта.

При этом эксперты ожидают более активного размещения облигаций с переменным купоном. В том числе на фоне жестких заявлений ЦБ после сохранения ключевой ставки на уровне 21% на последнем заседании совета директоров 21 марта. В частности, после этого доходности двух-пятилетних ОФЗ выросли на 0,75–1,15 п. п. «Флоатеры могут обеспечить баланс интересов эмитентов и инвесторов с учетом более низкого процентного риска на фоне высокой волатильности ОФЗ. Вместе с тем, когда регулятор даст четкий сигнал о начале цикла смягчения ДКП, выпуски с фиксированной ставкой вновь будут обеспечивать основной объем размещений на рынке»,— считает Эдуард Джабаров.

Виталий Гайдаев