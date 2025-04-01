Валютные облигации нашли инвесторов

В марте 2025 года продолжились активные размещения валютных облигаций на российском рынке. Согласно оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, состоялось 11 выпусков на 230 млрд руб. Это в 2,3 раза выше результата февраля. Пять выпусков были в китайской валюте (на 5,75 млрд CNY) и шесть выпусков в долларах США (более $1,9 млрд). Среди них выделялось дебютное размещение «Газпром Капитала» на 1,25 млрд CNY среди ограниченного круга инвесторов (см. “Ъ” от 27 марта).

В условиях высоких рублевых ставок выпуск валютных облигаций позволяет снизить стоимость заимствований. Все состоявшиеся в марте размещения юаневых облигаций прошли с доходность 9–10,9% годовых, долларовые — 8–13,7% годовых. Доходность рублевых бумаг аналогичных по качеству эмитентов составляла 17,75–22% годовых. Как отмечает руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова, такие размещения предоставляют эмитентам с валютной выручкой естественное хеджирование. «Целевые аудитории валютных и рублевых выпусков несколько разнятся, что позволяет эмитентам диверсифицировать источники фондирования»,— отмечает эксперт.

В условиях повышенного спроса эмитенты в большинстве случаев увеличивали объемы размещений от объявленных величин. В частности, «Евраз» повысил его вдвое до $300 млн, «Норильский никель» — в 4 раза до $800 млн. «Поскольку об открытии внешних рынков говорить пока преждевременно, инвесторы активно заходят в квазивалютные облигации, фиксируют для себя привлекательные ставки и диверсифицируют портфели»,— отмечает Мария Хабарова. Виталий Гайдаев