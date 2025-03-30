Вредные ископаемые

Украина не подпишет новый проект соглашения по ископаемым с США, предусматривающий переход стратегических отраслей ее экономики под американский контроль и возврат многомиллиардной помощи последних лет. Как сообщило агентство Bloomberg, украинская сторона будет добиваться пересмотра направленного ей обновленного текста соглашения, вызвавшего протест президента Зеленского и Верховной рады. В то время как президент Трамп и министр финансов Скотт Бессент рассчитывают подписать сделку в ближайшие дни, в Киеве отвергают такой сценарий и, по сути, вступают в новый конфликт с администрацией США через месяц после скандала в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент уверен, что подписание соглашения по природным ресурсам с Украиной может состояться уже в первых числах апреля. Однако по мнению украинской стороны, согласование документа займет длительное время

Фото: Seth Wenig / AP Министр финансов США Скотт Бессент уверен, что подписание соглашения по природным ресурсам с Украиной может состояться уже в первых числах апреля. Однако по мнению украинской стороны, согласование документа займет длительное время

Фото: Seth Wenig / AP

Анонсированное министром финансов США Скоттом Бессентом подписание с Украиной в первых числах апреля нового проекта соглашения по полезным ископаемым откладывается.

Как сообщило агентство Bloomberg, ознакомившись с текстом документа, направленного ей в среду, 26 марта, украинская сторона попросит внести в него изменения, «включая обещание увеличить инвестиции США».

Как следует из сообщения Bloomberg, Киев также не устраивает предложение в полном объеме компенсировать военную и экономическую помощь, оказанную Украине предыдущей администрацией США.

Звучащие в Вашингтоне и Киеве последние заявления по поводу заметно расширенной с конца февраля версии двустороннего соглашения, которое изначально воспринималось как «сделка по редкоземельным металлам», показывают, что стороны все больше расходятся в его оценке. В то время как американская сторона считает подписание соглашения делом ближайших дней, в Киеве называют этот сценарий нереальным и призывают готовиться к длительному согласованию.

«Мы передали финальную версию документа об экономическом партнерстве, он сейчас находится на рассмотрении украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе»,— заявил на прошлой неделе в эфире телеканала Fox News глава Минфина США Скотт Бессент.

Он также сообщил о том, что после срыва подписания первого варианта соглашения в ходе скандального визита президента Зеленского в Вашингтон в конце февраля американская сторона воспользовалась «паузой в переговорах», чтобы заметно расширить первоначальный четырехстраничный документ и «довести его до финального варианта». «Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем его»,— добавил Скотт Бессент.

Ранее на прошлой неделе схожее заявление сделал сам президент Трамп, сообщивший, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной почти готово. «Мы подпишем его в скором времени»,— заверил президент США.

Однако состоявшееся в пятницу, 28 марта, заседание Верховной рады, в ходе которого предполагалось рассмотрение вопроса об экономическом соглашении с США, обернулось громким скандалом.

После представления проекта соглашения негодующие депутаты заблокировали трибуну, в результате чего обсуждение было сорвано.

В условиях, когда правящая партия «Слуга народа» и представители украинской оппозиции демонстрируют редкое единодушие в неприятии заметно расширенного варианта соглашения с США, в команде Зеленского уже призвали Вашингтон отказаться от планов быстрого заключения сделки.

Как заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, украинская сторона должна будет очень подробно проанализировать текст документа с привлечением экономистов, финансистов и юристов. Кроме того, договор должен быть ратифицирован Верховной радой, что может потребовать «изменения ряда законодательных актов». «Это тяжелая, кропотливая работа»,— предупредил Игорь Жовква.

Не торопить события призвала и первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, ознакомившись с текстом американского проекта соглашения, правительство вначале сформирует свою позицию, а затем проведет консультации с Верховной радой, чтобы достичь консенсуса законодательной и исполнительной власти. «Когда будет необходимо, то будут консультации с Верховной радой. Любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией»,— пообещала Юлия Свириденко.

В многочисленных комментариях украинских СМИ отмечается, что полученный Киевом проект экономического соглашения пересекает почти все «красные линии», согласованные ранее с Вашингтоном.

По их оценке, этот документ лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству в ЕС, а также обязывает Киев оплатить всю помощь США, которую Украина получала как безвозвратную.

«Самое главное: большое соглашение предусматривает обязательства Украины компенсировать США стоимость всей помощи: бюджетной, военной, гуманитарной и так далее, предоставленной с 2022 года. Документ отмечает, что общую стоимость американской помощи предстоит посчитать и прописать в приложении к договору по состоянию на дату его подписания»,— отмечает «Европейская правда». По данным Кильского института мировой экономики, которые приводит издание, помощь США Украине с февраля 2022 года составила $123 млрд.

Украинские СМИ отмечают, что в случае выплат США за оказанную ранее помощь это может создать прецедент, в результате которого возврата своих вложений в определенный момент могут потребовать остальные западные доноры Киева.

Ведущие западные СМИ, проанализировавшие новое предложение Вашингтона, отмечают, что последний вариант соглашения заметно отличается от первоначальной версии.

Если изначально президент Трамп ограничивал свои требования необходимостью доступа к редкоземельным металлам Украины, то теперь он рассчитывает извлекать прибыль из экономических проектов в области металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы. «Проект соглашения, изложенный на 55 страницах, нацелен на выполнение требования Трампа компенсировать миллиарды военной и финансовой помощи»,— подтверждает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает газета The Washington Post, в Киеве не могут согласиться с тем, что предложенная сделка выглядит так, словно Украина «вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации».

Согласно проекту соглашения, доля доходов от разработки и реализации иных прав на полезные ископаемые, которые Киев должен будет передать Вашингтону, будет определена отдельным приложением. Все полученные средства будут конвертироваться в валюту и выводиться из страны на специальный счет. Осуществляться эти операции будут под эгидой Международной финансовой корпорации развития США (US International Development Finance Corporation), которая будет контролировать допуск частных инвесторов к реализации проектов на Украине.

В связи с этим британское издание Spectator обращает особое внимание на то, что одним из условий новой сделки станет запрет компаниям, добывающим полезные ископаемые на Украине, продажу ископаемых «стратегическим конкурентам» США. Как отмечает издание, Евросоюз рискует попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с администрацией США. «Учитывая торговую войну Трампа с Европой, существует большая вероятность, что ЕС может попасть в эту категорию. Это закрыло бы дверь для будущего членства Украины в ЕС»,— предупреждает Spectator.

По информации издания, избегая прямого конфликта с США, президент Зеленский будет вынужден прибегнуть к затягиванию решения вопроса, однако такая игра в определенный момент может вызвать новый конфликт с Белым домом.

Комментируя сделанное Киеву последнее предложение США, зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев указал на то, что Владимир Зеленский оказался в ситуации, которая при любом сценарии обернется его проигрышем. «Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане, как Муссолини. Если он ее отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат»,— написал Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

Сергей Строкань