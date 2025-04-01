Размещение со всеми вытекающими

Novabev Group может провести IPO сети алкомаркетов «Винлаб». Решение призвано повысить капитализацию всей группы, которая достигает 7,2 млрд руб. В то время как основной бизнес компании стагнирует, розничное направление, напротив, до сих пор показывало выраженный рост. Но период экстенсивного развития алкомаркетов заканчивается: на них давят ограничения региональных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Совет директоров Novabev Group 2 апреля рассмотрит возможность проведения IPO своей дочерней компании АО «Винлаб» (розничная сеть), следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации. В Novabev Group не стали уточнять планируемые объемы размещения.

Novabev Group (до августа 2023 года Beluga Group) — крупный производитель алкоголя в России. В ее портфеле бренды «Русский лед», Beluga, Fox&Dogs и другие. Компанию в 1999 году основал Александр Мечетин. В 2022 году он ушел с управляющих должностей и сократил свою долю в бизнесе с 58% до 39,38%. Сейчас у Novabev пять производственных площадок, один спиртзавод и винодельческий комплекс. Отгрузки группы в 2024 году составили 16,2 млн декалитров (дал), сократившись на 4,2% год к году. Чистая выручка увеличилась на 16%, до 135,46 млрд руб., валовая прибыль — на 12%, до 48,35 млрд руб.

Алкомаркеты «Винлаб» Novabev Group развивает с 2010 года. По данным Infoline, на конец февраля 2025 года у сети 2,08 тыс. магазинов. За год их число увеличилось на 22,83%. Сеть занимается дистрибуцией алкоголя из Италии, Испании, Германии, Чили, Японии и других стран. Объем продаж «Винлаба» за прошлый год вырос на 27,5%, трафик — на 11,2%, средний чек — на 14,6%, следует из данных Novabev Group. Абсолютных цифр в группе не привели. По данным аналитиков «Альфа-Инвестиций», по итогам 2024 года выручка «Винлаб» составила 86 млрд руб.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова говорит, что обычно IPO «дочек» призвано снизить долг материнской компании или привлечь средства в бизнес. Но этот сценарий вряд ли применим для Novabev. У компании есть средства на развитие: денежный поток положительный, а долговая нагрузка невысокая. Эксперт не исключает, что IPO «Винлаба» может быть нацелено на переоценку всего бизнеса группы.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что основной бизнес Novabev, дистрибуция алкоголя, сейчас стагнирует, и это оказывает давление на стоимость акций. Розничное направление группы, напротив, растет и может быть интересно инвесторам. Его публичное размещение может определить реальную стоимость всего бизнеса и, как результат, повысить капитализацию. Дальнейшие действия предугадать сложно, но господин Ибрагимов не исключает частичной или полной продажи бизнеса.

Вместе с тем госпожа Суханова отмечает, что после проведения IPO «Винлаба» часть инвесторов начнет перетекать из бумаг Novabev в акции ритейлера из-за лучших финансовых показателей. Это может создать риски для акционеров материнской компании.

Хотя в моменте рынок отреагировал на новость позитивно: 1 апреля акции Novabev Group на Московской бирже подорожали на 6,8%, до 573,5 руб. за бумагу, капитализация достигла 7,2 млрд руб.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин называет IPO сети алкомаркетов рискованным из-за усиливающейся борьбы с ними региональных властей. С марта в Вологодской области торговлю алкоголем ограничили двумя часами в день, что привело к закрытию профильных магазинов. Эксперт уверен, что любые дальнейшие притеснения могут сказаться на бизнесе и стоимости бумаг сетей. Время экстенсивного роста алкомаркетов прошло, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Негативно сказаться на развитии бизнеса, по его мнению, может и сокращение потребления среди молодежи крепкого алкоголя. Согласно Росалкогольтабакконтролю, в 2024 году продажи алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, сократились на 1,1%, до 226,9 млн дал.

Владимир Комаров