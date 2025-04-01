Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024–2025 годах

|
|Эмитент
|Тикер
|Дата
|Первоначальный диапазон (руб.)
|Итоговая цена (руб.)
|Объем размещения (млн руб.)
|Площадка
|«Каршеринг Руссия» («Делимобиль»)
|DELI
|06.02.24
|245–265
|265,0
|4200,0
|Московская биржа
|«Диасофт»
|DIAS
|13.02.24
|4000–4500
|4500,0
|4140,0
|Московская биржа
|Алкогольная группа «Кристалл»
|KLVZ
|22.02.24
|8–9,5
|9,5
|1150,0
|Московская биржа
|«Европлан»
|LEAS
|29.03.24
|835–875
|875,0
|13125,0
|Московская биржа
|«Займер»
|ZAYM
|12.04.24
|235–270
|235,0
|3450,0
|Московская биржа
|МТС-банк
|MBNK
|26.04.24
|2350–2500
|2500,0
|11500,0
|Московская биржа
|«Светофор Групп» пр.
|SVET-EP
|24.05.24
|56,25
|56,25
|139,6
|СПВБ
|«Элемент»
|ELMT
|30.05.24
|0,2236–0,2484
|0,2236
|15000,0
|СПБ Биржа
|ИВА (IVA Technologies)
|IVAT
|04.06.24
|280–300
|300,0
|3300,0
|Московская биржа
|«ВИ.ру» («Все инструменты»)
|VSEH
|05.07.24
|200–210
|200,0
|11500,0
|Московская биржа
|«Промомед»
|PRMD
|12.07.24
|375–400
|400,0
|5750,0
|Московская биржа
|«Апри»
|APRI
|30.07.24
|8,8–9,7
|9,7
|879,6
|Московская биржа
|«Аренадата»
|DATA
|01.10.24
|85–95
|95,0
|2660,0
|Московская биржа
|«Озон Фармацевтика»
|OZPH
|17.10.24
|30–35
|35,0
|3450,0
|Московская биржа
|«Ламбумиз»
|LMBZ
|30.10.24
|425–460
|425,0
|802,0
|Московская биржа
|«ДжетЛенд Холдинг»
|JETL
|26.03.25
|60–65
|60,0
|476,4
|СПБ Биржа