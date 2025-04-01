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Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024–2025 годах

Эмитент Тикер Дата Первоначальный диапазон (руб.) Итоговая цена (руб.) Объем размещения (млн руб.) Площадка
«Каршеринг Руссия» («Делимобиль») DELI 06.02.24 245–265 265,0 4200,0 Московская биржа
«Диасофт» DIAS 13.02.24 4000–4500 4500,0 4140,0 Московская биржа
Алкогольная группа «Кристалл» KLVZ 22.02.24 8–9,5 9,5 1150,0 Московская биржа
«Европлан» LEAS 29.03.24 835–875 875,0 13125,0 Московская биржа
«Займер» ZAYM 12.04.24 235–270 235,0 3450,0 Московская биржа
МТС-банк MBNK 26.04.24 2350–2500 2500,0 11500,0 Московская биржа
«Светофор Групп» пр. SVET-EP 24.05.24 56,25 56,25 139,6 СПВБ
«Элемент» ELMT 30.05.24 0,2236–0,2484 0,2236 15000,0 СПБ Биржа
ИВА (IVA Technologies) IVAT 04.06.24 280–300 300,0 3300,0 Московская биржа
«ВИ.ру» («Все инструменты») VSEH 05.07.24 200–210 200,0 11500,0 Московская биржа
«Промомед» PRMD 12.07.24 375–400 400,0 5750,0 Московская биржа
«Апри» APRI 30.07.24 8,8–9,7 9,7 879,6 Московская биржа
«Аренадата» DATA 01.10.24 85–95 95,0 2660,0 Московская биржа
«Озон Фармацевтика» OZPH 17.10.24 30–35 35,0 3450,0 Московская биржа
«Ламбумиз» LMBZ 30.10.24 425–460 425,0 802,0 Московская биржа
«ДжетЛенд Холдинг» JETL 26.03.25 60–65 60,0 476,4 СПБ Биржа

Источник: данные эмитентов и бирж.

  • Газета «Коммерсантъ» №59 от 02.04.2025, стр. 10

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