Состав подвинул ставки

Ставки предоставления полувагонов под уголь в марте упали на 7–15% из-за продолжающегося ухудшения конъюнктуры на мировых рынках. Аналитики прогнозируют, что в апреле спад ставок продолжится и они опустятся ниже уровня окупаемости полувагона, что тем не менее не выведет экспорт угля в зону рентабельности. В следующем году поведение ставок будет зависеть от целого ряда факторов: от глобальных спроса и цен на уголь до показателей погрузки и эксплуатационной обстановки на сети ОАО РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ставки предоставления полувагонов под перевозку угля в марте снизились на 7–15% к ценам февраля, под перевозку строительных грузов снижение составило до 25%, говорится в исследовании Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Наибольшее снижение ставок на перевозку угля — до 110 тыс. руб. за типовой и 130 тыс. руб. за инновационный полувагон — отмечается на маршруте Кузбасс—порты Балтики, «где ранее фиксировалась самая высокая доходность оперирования при предоставлении полувагонов», констатируют в ЦЦИ. При этом, указывают аналитики, в зависимости от объема предъявляемого груза операторы готовы дополнительно снижать ставки до 10%.

ЦЦИ ожидает, что в апреле ставки предоставления подвижного состава под перевозку угля снизятся еще на 10%. Как прогнозирует старший аналитик ЦЦИ Роман Шагалов, плата за типовой полувагон на маршруте из Кузбасса до Находки упадет до 135 тыс. руб., до Усть-Луги — до 100 тыс. руб. В таком случае доходность оперирования полувагоном составит не более 2 тыс. руб. за вагон в сутки, говорит он, а значит, окупить грузовой вагон станет практически невозможным. «Впрочем, даже с такими низкими ставками на вагоны экспортные нетбэки кузбасского энергетического угля в любом направлении не превысят себестоимость добычи,— подчеркивает господин Шагалов,— то есть экспортеры продолжат работать с отрицательной рентабельностью».

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Вагонные компании вслед за морскими терминалами и операторами балкеров стали еще одними участниками цепочки транспортировки угля, которые снижают стоимость своих услуг на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке угля, говорит Роман Шагалов. Как сообщал “Ъ”, с марта терминал ОТЭКО в Тамани ввел скидку в 10% к тарифу на перевалку, в других бассейнах терминалы также заметно опустили цены (см. “Ъ” от 17 февраля и 17 марта). Тогда же сильно снизили ставки предоставления вагонов операторы. «Логистика вынужденно дешевеет из-за сокращения объемов экспорта и доходов экспортеров на фоне продолжающегося падения угольных котировок и укрепления курса рубля»,— отмечает господин Шагалов. При этом, говорится в исследовании ЦЦИ, «предложения по возврату льготных коэффициентов к железнодорожным тарифам при экспорте угля через порты юга и северо-запада остаются без поддержки».

В Информационном центре операторов (ИЦО) подтверждают падение ставок предоставления на полувагоны под перевозку угля в марте на 15%. «Ставки на полувагоны под перевозку щебня начали резко снижаться еще два месяца назад, ускорения падения в марте мы не фиксируем»,— говорят там. Динамика связана с продолжающимся сокращением спроса на фоне низкого грузопредъявления, отмечают в ИЦО. «В прошлом году снижение погрузки компенсировалось высоким оборотом, и ставки оставались стабильными,— подчеркивают в центре.— В этом году, несмотря на высокий оборот, снижение грузовой базы становится основным фактором, влияющим на ставки».

«Снижение стоимости предоставления вагонов под уголь — это реакция операторского сообщества ни снижение котировок угля на международных рынках и укрепление национальной валюты, которое также приводит к снижению экспортной выручки»,— говорит источник “Ъ” в крупном операторе полувагонов. Снижение ставок на перевозку строительных грузов он не подтверждает. «Ставки на перевозку щебня стабильно снижаются к концу сезона при появлении отрицательных температур и замирают на зиму,— поясняет собеседник “Ъ”.— Ставки по строительным грузам и объем перевозок начинают расти с началом сезона, который ожидается в апреле—мае».

Дальнейшая динамика ставок на вагоны будет определяться целым комплексом факторов: от спроса и цен на уголь на мировых рынках до показателей погрузки и эксплуатационной обстановки на сети ОАО РЖД, отмечает Роман Шагалов. «При этом прогнозы на следующий год остаются неопределенными из-за возможного изменения тарифной политики ОАО РЖД»,— говорит он. Имеется в виду анонсированный переход на новый прейскурант с 2026 года, в рамках которого плата за перевозку угля, субсидируемого сейчас грузами более высоких тарифных классов, может вырасти. По оценке Института экономики и развития транспорта, убытки ОАО РЖД от перевозки угля на Восточном полигоне, где его доля в погрузке на экспорт достигла 73%, в 2014–2024 годах составили 428,3 млрд руб.

Наталья Скорлыгина