Уголь не взяли на море

Экспорт угля в марте значительно сократился сразу в нескольких крупных портах России, а наибольшее снижение фиксируется на северо-западе страны. Поставки на зарубежные рынки становятся убыточными для компаний, у которых нет собственных перевалочных мощностей. На этом фоне некоторые участники отрасли отмечают, что внутренний рынок становится более привлекательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В марте экспорт угля значительно сократился в нескольких крупных портах, следует из подсчетов аналитиков Института энергетики и финансов. Так, по данным систем отслеживания балкеров, за месяц экспорт коксующегося и энергетического угля из порта Усть-Луга упал на 30% год к году, до 2,4 млн тонн. Поставки из Находки и порта Восточный суммарно снизились на 21%, до 3,7 млн тонн. «Просадка спроса на перевалку угля уже происходит в портах юга (ОТЭКО), нечем заполнить новый порт Лавна в Мурманской области. Это направления с наименьшим нетбэком по углю»,— добавляет эксперт по транспортной логистике Института экономики роста имени П. А. Столыпина Мария Никитина.

Стагнацию в годовом сравнении показал экспорт угля из Мурманска, сохранившись на уровне 1,2 млн тонн. Отгрузки из портов Ванино, Посьет, Вера и Суходол в марте выросли в годовом сравнении. Суммарно за прошедший месяц из этих портов экспортировано 3,9 млн тонн угля. Поставки российского угля из портов идут преимущественно в Турцию, Индию и Китай. А экспорт в КНР за первую половину марта упал почти вдвое (см. “Ъ” от 25 марта).

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Есть несколько основных причин сокращения морского экспорта в марте, отмечают в Институте энергетики и финансов. Котировки энергетического угля на Балтике в марте упали до минимума с июня 2024 года — $63–66 за тонну, хотя в феврале еще были в диапазоне $67–70 за тонну, по данным Центра ценовых индексов. «Таким образом, Балтика становится наименее доходным направлением экспорта. Сохранять рентабельность в этом направлении удается только тем угледобывающим компаниям, которые имеют собственные мощности по перевалке угля»,— говорит специалист Института энергетики и финансов Александр Титов. Дополнительные трудности угольщиков связаны с борьбой ОАО РЖД с порожними вагонами на сети, добавляет он.

Субсидирование отгрузок угля в южном и северо-западном направлении может стать одной из мер государственной поддержки угольной отрасли. На это предлагается выделить 73 млрд руб. и 28 млрд руб. субсидий соответственно (см. “Ъ” от 19 марта). По данным NEFT Research, доходность экспорта коксующегося угля во вторую неделю марта упала на 7–10% неделя к неделе из-за снижения мировых цен и ослабления рубля (см. “Ъ” от 24 марта).

Некоторые угледобывающие компании намерены приостановить морской экспорт. «Мы в следующем месяце, в апреле, полностью отказываемся от экспортных перевозок»,— сообщил на презентации доклада ИЭРТ «Уголь на рельсах» 26 марта заместитель гендиректора компании «Русский уголь», советник гендиректора Кузбасской топливной компании (КТК) по логистике Вячеслав Абашкин. По его словам, улучшения можно ждать в июле—августе, когда «начнется сезон, пойдет энергетика (рынки начнут готовиться к осенне-зимнему сезону и запасаться углем.— “Ъ”)». «Русский уголь», пояснил “Ъ” господин Абашкин в кулуарах презентации, не планирует экспортировать в апреле через порты, как и КТК. «Это связано с низкими индексами продаж»,— уточнил он. Экспортные поставки, добавил топ-менеджер, планируются только через погранпереходы. По его словам, внутрироссийские перевозки до сих пор рентабельны и компания рассчитывает их наращивать. Другие опрошенные угольные компании не ответили на запрос “Ъ”.

Давление на рентабельность угольного экспорта оказывает и фактор сезонности, увеличение доли ВИЭ на европейском рынке и общее снижение экономической активности, говорит начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. А на рынке коксующегося угля цены снижаются из-за сокращения выплавки стали в Китае, добавляет эксперт. На доходность российских экспортеров, отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев, дополнительное влияние оказывает укрепление рубля. Возможности увеличить объемы перевозок на восток у компаний отсутствуют, так как это направление и так «забито» углем, добавляет Мария Никитина. По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, проблему снижения потребления угля на глобальном рынке не могут решить никакие меры господдержки.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина