Углю обещают западные скидки

Минэнерго предлагает обсуждать предоставление бюджетных субсидий для угольного экспорта по менее рентабельным северо-западному и южному направлениям лишь при ухудшении конъюнктуры, а пока в обмен на гарантии объемов дать скидки Кузбассу, Хакасии и Новосибирской области от ОАО РЖД, железнодорожных операторов и стивидоров. Терминал в Тамани уже дал дисконт, при крупнейших партиях достигающий 20% к тарифу (итоговые $14 за тонну). В ОАО РЖД по-прежнему считают, что новые уступки принесут ему непокрываемые убытки, а аналитики отмечают, что сегодня потери угольщиков при поставках по этим направлениям составляют 1,3–1,4 тыс. руб. на тонну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Минэнерго предлагает всем участникам транспортной цепочки пока поддержать крупными скидками перевозки угля в северо-западном и южном направлениях, где рентабельность экспорта несколько кварталов находится в красной зоне, а бюджетные субсидии отложить на случай ухудшения ситуации. В протоколе совещания у замминистра энергетики Евгения Грабчака от 31 января (есть у “Ъ”), где вырабатывался ответ на поручения подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора экономики и отдельных ее отраслей (см. “Ъ” от 28 декабря 2024 года) проработать стимулирование угольного экспорта на северо-запад и юг, отмечается, что падение объемов экспорта по этим направлениям наблюдается на протяжении последних трех лет. Из приведенных данных следует, что по итогам 2024 года он составил 63,5 млн тонн, что на 26,1% меньше, чем в 2023-м, и на 28,5%, чем в 2022 году, «при этом драйверами такого резкого снижения объемов в том числе явилось ухудшение эксплуатационной обстановки на Западном полигоне железных дорог и фактический острый дефицит железнодорожной инфраструктуры общего пользования».

В письме отмечается, что Минтранс уведомил Минэнерго о целесообразности субсидирования угольных компаний при перевозках угля на северо-запад и юг (в Минтрансе этот вопрос не прокомментировали). Со своей стороны Минэнерго готово поддержать проект решения о порядке предоставления такой субсидии, однако средства на нее в бюджете на 2025 год не предусмотрены, и необходимо решение главы правительства о выделении на нее средств из резервного фонда правительства.

Минэнерго предлагает пока заключить соглашение с Кемеровской и Новосибирской областями и Хакасией о гарантируемых перевозках угля на экспорт на северо-запад и юг по аналогии с теми, которые действуют на восточном направлении, «при условии предоставления скидок по всей логистической цепочке начиная от предоставления ОАО РЖД скидки к тарифу в размере 12,8% и заканчивая скидками операторов подвижного состава и стивидорными компаниями». А к бюджетному субсидированию предлагается прибегнуть при ухудшении мировой конъюнктуры рынка угля. В Минэнерго от комментариев отказались.

В ОТЭКО, операторе крупнейшего угольного терминала на юге России (61% всех отгрузок угля портами Азово-Черноморского бассейна в 2024 году), “Ъ” сообщили, что с начала марта предоставляют прогрессивную скидку к ставке перевалки угля. Партии угля от 100 тыс. тонн в месяц получат скидку в 4%, в 150 тыс. тонн — 6%, и далее за каждые дополнительные 50 тыс. тонн грузоотправители будут получать плюс 2 п. п. к общей скидке, говорят в компании. Поставки от 500 тыс. тонн в месяц угольщики смогут переваливать с максимальной скидкой в 20%, «что означает конечную стоимость ниже $14 за тонну». Источник в отрасли уточнил, что такие партии в Тамани есть, и в январе их отправляли три компании.

Одобряя инициативу терминала в Тамани, собеседник “Ъ” в угольной компании говорит, что помимо скидок на перевалку «для удержания объема хотя бы на нулевой рентабельности, конечно, нужны какие-то подвижки и со стороны перевозчика, и со стороны операторов».

В ОАО РЖД, тем не менее, замечают, что в прейскуранте на грузовые перевозки, выполняемые ОАО РЖД, «уже "зашиты" скидки на перевозки угольной продукции, которые в среднем составляют 40% от базового уровня в зависимости от расстояния». Любые дополнительные скидки на перевозку угля ведут к непокрываемым убыткам ОАО РЖД, отмечают в компании, добавляя, что с учетом поставленной президентом задачи по изменению доли экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на две трети к уровню 2023 года добиться ее выполнения при условии установления тарифных преференций для угля будет затруднительно. Собеседник “Ъ” на рынке предоставления вагонов, работающий с угольщиками, говорит, что принципы ценообразования определяются сервисными контрактами с грузоотправителями, где учтены позиции обеих сторон.

В первой половине февраля конъюнктура на угольном рынке оставалась негативной, несмотря на некоторое оживление торговли после окончания длинных новогодних выходных в России и Китае. Для российских угольщиков, сталкивающихся помимо общемирового кризиса на рынке энергетического угля с логистическими ограничениями внутри страны и санкционными ограничениями на внешних рынках, ситуация была еще хуже. Так, по данным NEFT Research на 9 февраля, цены на энергоугли в западных портах России были на уровне $71–77 за тонну. Эффективность внешних поставок энергетического угля снизилась по всем направлениям из-за его удешевления и укрепления рубля, отмечают аналитики NEFT Research. Нетбэки угольщиков снизились во всех портах почти на 10% за неделю. Экспортные поставки энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг из Кузбасса убыточны во всех направлениях, убыток достигает примерно 1,3 тыс. руб. на тонну при отгрузках через южные порты и 1,4 тыс.— через северо-западные. Возможные меры поддержки со стороны ОАО РЖД — возврат понижающих коэффициентов и скидка в 12,8% — могут прибавить угольным экспортерам энергетического угла доходы до 700 руб. на тонну при поставках на юг и 600 руб.— на северо-запад, коксующегося — до 550 и 450 руб. соответственно, рассуждает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. «Прочие меры поддержки могут включать снижение ставок аренды полувагонов и/или субсидию из бюджета,— говорит он.— Они могли бы дать положительный эффект для поставок энергетического угля через юг до 650 руб. и через северо-запад — до 1,2 тыс. руб. на тонну».

Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова