Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Углю обещают западные скидки

По ряду направлений перевозчики могут получить их в обмен на гарантии объемов

Минэнерго предлагает обсуждать предоставление бюджетных субсидий для угольного экспорта по менее рентабельным северо-западному и южному направлениям лишь при ухудшении конъюнктуры, а пока в обмен на гарантии объемов дать скидки Кузбассу, Хакасии и Новосибирской области от ОАО РЖД, железнодорожных операторов и стивидоров. Терминал в Тамани уже дал дисконт, при крупнейших партиях достигающий 20% к тарифу (итоговые $14 за тонну). В ОАО РЖД по-прежнему считают, что новые уступки принесут ему непокрываемые убытки, а аналитики отмечают, что сегодня потери угольщиков при поставках по этим направлениям составляют 1,3–1,4 тыс. руб. на тонну.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Минэнерго предлагает всем участникам транспортной цепочки пока поддержать крупными скидками перевозки угля в северо-западном и южном направлениях, где рентабельность экспорта несколько кварталов находится в красной зоне, а бюджетные субсидии отложить на случай ухудшения ситуации. В протоколе совещания у замминистра энергетики Евгения Грабчака от 31 января (есть у “Ъ”), где вырабатывался ответ на поручения подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора экономики и отдельных ее отраслей (см. “Ъ” от 28 декабря 2024 года) проработать стимулирование угольного экспорта на северо-запад и юг, отмечается, что падение объемов экспорта по этим направлениям наблюдается на протяжении последних трех лет. Из приведенных данных следует, что по итогам 2024 года он составил 63,5 млн тонн, что на 26,1% меньше, чем в 2023-м, и на 28,5%, чем в 2022 году, «при этом драйверами такого резкого снижения объемов в том числе явилось ухудшение эксплуатационной обстановки на Западном полигоне железных дорог и фактический острый дефицит железнодорожной инфраструктуры общего пользования».

В письме отмечается, что Минтранс уведомил Минэнерго о целесообразности субсидирования угольных компаний при перевозках угля на северо-запад и юг (в Минтрансе этот вопрос не прокомментировали). Со своей стороны Минэнерго готово поддержать проект решения о порядке предоставления такой субсидии, однако средства на нее в бюджете на 2025 год не предусмотрены, и необходимо решение главы правительства о выделении на нее средств из резервного фонда правительства.

Минэнерго предлагает пока заключить соглашение с Кемеровской и Новосибирской областями и Хакасией о гарантируемых перевозках угля на экспорт на северо-запад и юг по аналогии с теми, которые действуют на восточном направлении, «при условии предоставления скидок по всей логистической цепочке начиная от предоставления ОАО РЖД скидки к тарифу в размере 12,8% и заканчивая скидками операторов подвижного состава и стивидорными компаниями». А к бюджетному субсидированию предлагается прибегнуть при ухудшении мировой конъюнктуры рынка угля. В Минэнерго от комментариев отказались.

В ОТЭКО, операторе крупнейшего угольного терминала на юге России (61% всех отгрузок угля портами Азово-Черноморского бассейна в 2024 году), “Ъ” сообщили, что с начала марта предоставляют прогрессивную скидку к ставке перевалки угля. Партии угля от 100 тыс. тонн в месяц получат скидку в 4%, в 150 тыс. тонн — 6%, и далее за каждые дополнительные 50 тыс. тонн грузоотправители будут получать плюс 2 п. п. к общей скидке, говорят в компании. Поставки от 500 тыс. тонн в месяц угольщики смогут переваливать с максимальной скидкой в 20%, «что означает конечную стоимость ниже $14 за тонну». Источник в отрасли уточнил, что такие партии в Тамани есть, и в январе их отправляли три компании.

Одобряя инициативу терминала в Тамани, собеседник “Ъ” в угольной компании говорит, что помимо скидок на перевалку «для удержания объема хотя бы на нулевой рентабельности, конечно, нужны какие-то подвижки и со стороны перевозчика, и со стороны операторов».

В ОАО РЖД, тем не менее, замечают, что в прейскуранте на грузовые перевозки, выполняемые ОАО РЖД, «уже "зашиты" скидки на перевозки угольной продукции, которые в среднем составляют 40% от базового уровня в зависимости от расстояния». Любые дополнительные скидки на перевозку угля ведут к непокрываемым убыткам ОАО РЖД, отмечают в компании, добавляя, что с учетом поставленной президентом задачи по изменению доли экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на две трети к уровню 2023 года добиться ее выполнения при условии установления тарифных преференций для угля будет затруднительно. Собеседник “Ъ” на рынке предоставления вагонов, работающий с угольщиками, говорит, что принципы ценообразования определяются сервисными контрактами с грузоотправителями, где учтены позиции обеих сторон.

В первой половине февраля конъюнктура на угольном рынке оставалась негативной, несмотря на некоторое оживление торговли после окончания длинных новогодних выходных в России и Китае. Для российских угольщиков, сталкивающихся помимо общемирового кризиса на рынке энергетического угля с логистическими ограничениями внутри страны и санкционными ограничениями на внешних рынках, ситуация была еще хуже. Так, по данным NEFT Research на 9 февраля, цены на энергоугли в западных портах России были на уровне $71–77 за тонну. Эффективность внешних поставок энергетического угля снизилась по всем направлениям из-за его удешевления и укрепления рубля, отмечают аналитики NEFT Research. Нетбэки угольщиков снизились во всех портах почти на 10% за неделю. Экспортные поставки энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг из Кузбасса убыточны во всех направлениях, убыток достигает примерно 1,3 тыс. руб. на тонну при отгрузках через южные порты и 1,4 тыс.— через северо-западные. Возможные меры поддержки со стороны ОАО РЖД — возврат понижающих коэффициентов и скидка в 12,8% — могут прибавить угольным экспортерам энергетического угла доходы до 700 руб. на тонну при поставках на юг и 600 руб.— на северо-запад, коксующегося — до 550 и 450 руб. соответственно, рассуждает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. «Прочие меры поддержки могут включать снижение ставок аренды полувагонов и/или субсидию из бюджета,— говорит он.— Они могли бы дать положительный эффект для поставок энергетического угля через юг до 650 руб. и через северо-запад — до 1,2 тыс. руб. на тонну».

Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...