Кругом одни пошлины

За последнюю неделю марта сразу несколько стран ввели или анонсировали ограничительные меры, касающиеся черных и цветных металлов. По прогнозам аналитиков, это приведет к удорожанию логистики, что, однако, не удастся переложить в стоимость для конечных потребителей, а для российских металлургов возрастут риски усиления конкуренции с китайской продукцией на мировых рынках. Перспективным направлением на этом фоне может стать Африка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Ограничения на торговлю черными и цветными металлами, объявленные на последней неделе марта несколькими странами, приведут к периоду ценового давления на рынках и реорганизации цепочек поставок для производителей, прогнозируют аналитики S&P Global.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что изменения в логистике могут привести к росту стоимости металлов из-за увеличения транспортных расходов.

Но в краткосрочной перспективе возможно затоваривание складов из-за закупок впрок на фоне опасений дальнейшего обострения торговой войны, что может временно снизить спрос и цены, полагает он.

По мнению начальника аналитического отдела «Риком-Траст» Олега Абелева, в краткосрочной перспективе ограничения могут привести к росту цен, но в среднесрочной, если торговые войны будут продолжаться, вероятно затоваривание на рынках, как это уже было в первый срок президентства Дональда Трампа. И если спрос в Китае будет продолжать снижаться, цены сильно просядут, предупреждает он. Также, по его словам, формируются риски фрагментации и снижения прозрачности на рынках, когда в разных регионах мира будут торговаться металлы по разным ценам.

Меры на рынках черных и цветных металлов объясняются необходимостью защиты производителей от дешевого импорта.

Так, индийские регуляторы рекомендовали ввести временную пошлину в 12% на импорт плоского проката из нелегированной и легированной стали сроком на 200 дней. Пошлина будет применяться к импорту из Китая и Вьетнама. Южная Корея ввела предварительную антидемпинговую пошлину в 21,62% на листовую нержавеющую сталь из Китая сроком на четыре месяца. Пошлина будет действовать с 25 марта по 24 июля текущего года. В феврале страна ввела временные антидемпинговые пошлины на горячекатаный стальной лист из КНР. Кроме того, ужесточили импортные ограничения, чтобы предотвратить приток перенаправленной китайской стали, ЮАР, Турция, Вьетнам, Малайзия и ряд стран Персидского залива, указывают в S&P Global.

В США в апреле к 25-процентным пошлинам на импорт алюминия могут добавиться аналогичные пошлины на медь. Это уже привело к ажиотажному спросу и рекордным ценам на этот металл (см. “Ъ” от 26 марта). Промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что такие крупные трейдеры, как Trafigura, Glencore и Gunvor, активно доставляют медь из Азии в США, размещая ее на имеющихся свободных складах. На этом фоне экспорт лома из США упал до минимума, потребители изучают перспективы закупок меди в Латинской Америке, говорит он.

По словам Сергея Фролова, глобальные игроки, ориентированные на экспорт в США, могут потерять часть рынка, если не смогут перенаправить свои поставки, а российские металлурги могут столкнуться с рисками на азиатских рынках из-за усиления конкуренции. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин также ожидает, что российские сталевары будут ощущать более высокую конкуренцию на рынках СНГ, Ближнего Востока и Азии. В результате, по его словам, в 2025–2026 годах доля компаний РФ на экспортных рынках может снизиться, что поставит под еще большее давление загрузку мощностей в отсутствие растущего спроса на внутреннем рынке.

На китайских производителей растет давление со стороны США, Европы, Индии, потому КНР может ответить ростом экспорта на Ближний Восток и в Африку, допускают эксперты.

Африка — новый растущий рынок для всех игроков, но пока наиболее успешно Африку подминает под себя Китай, отмечает господин Шульгин. Олег Абелев поясняет, что новые рынки с потенциально растущим спросом ищут для всего — китайской стали, российского алюминия, южноамериканской меди. Это Юго-Восточная Азия, страны Ближнего Востока, Северной Африки и южной Латинской Америки, считает он.

Основной риск, связанный с ростом взаимных торговых ограничений,— снижение темпов глобального экономического роста, а значит, и спроса на металлы и другие сырьевые товары не только в США, но и по всему миру, указывает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. И если на растущем спросе удорожание логистики вполне возможно переложить в цены, то в отсутствие такого спроса сделать это будет затруднительно, добавляет Михаил Шульгин «Наиболее вероятным сценарием будет снижение спроса, падение цен на металлы и работа производителей на склад»,— прогнозирует он.

Полина Трифонова