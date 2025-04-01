Дата окончания Ленинградской битвы признана днем воинской славы в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании даты окончания Ленинградской битвы — 9 августа 1944 года — днем воинской славы. Соответствующие поправки глава государства предложил 11 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Кудояров / РИА Новости Фото: Борис Кудояров / РИА Новости

Нововведение подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда, говорится в сопроводительных материалах. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

В документе уточняется, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом советский военачальник Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в ходе Выборгско-Петрозаводской операции — «заключительного победного аккорда Ленинградской битвы». Результатом стало не только полное снятие угрозы для Ленинграда, но и освобождение Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также ликвидация «финского блокадного звена».

Закон был одобрен Советом федерации 27 марта. «Это очень важно и для нас самих, и для будущих поколений»,— отмечала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. 19 марта Госдума поддержали законопроект сразу в трех чтениях.

Действующая редакция федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» включает 20 дат и устанавливает дни воинской славы в ознаменование «славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества».