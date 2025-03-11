Путин предложил признать окончание Ленинградской битвы днем воинской славы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о признании даты окончания Ленинградской битвы — 9 августа 1944 года — новым днем воинской славы. Документ опубликован на сайте нижней палаты. «Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В документе уточняется, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом советский военачальник Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в ходе Выборгско-Петрозаводской операции — «заключительного победного аккорда Ленинградской битвы». Результатом стало не только полное снятие угрозы для Ленинграда, но и освобождение Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также ликвидация «финского блокадного звена».

Действующая редакция федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» включает 20 дат и устанавливает дни воинской славы в ознаменование «славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества».

Божена Иванова