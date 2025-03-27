Совет федерации одобрил закон о внесении 9 августа в список дней воинской славы

Закон о признании даты окончания Ленинградской битвы — 9 августа 1944 года — новым днем воинской славы был одобрен на очередном пленарном заседании Совета федерации сегодня, 27 марта. Ранее, 25 марта, комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате одобрить инициативу.

«Этот закон подчеркивает важное стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны, в ходе которого были разгромлены более 50 дивизий врага, сокращена группа армий «Север» и ликвидировано финское блокадное звено»,— заявил на заседании председатель комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин.

Принятие поправок прокомментировала и председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. По ее словам, «узаконивать» дни воинской славы таким образом «очень правильно». «Это очень важно и для нас самих, и для будущих поколений»,— сказала госпожа Матвиенко.

Напомним, поправки в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 11 марта внес в Госдуму Владимир Путин. В пояснительной записке указывалось, что признание 9 августа новым днем воинской славы «подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда». 19 марта депутаты поддержали законопроект сразу в трех чтениях.

Божена Иванова