Госдума одобрила внесение 9 августа в список дней воинской славы

Депутаты Госдумы сегодня, 19 марта, сразу в трех чтениях поддержали законопроект о признании даты окончания Ленинградской битвы — 9 августа 1944 года — новым днем воинской славы. Соответствующие поправки 11 марта предложил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Результатом окончания битвы стало полное снятие угрозы для Ленинграда, а также освобождение Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, ликвидация «финского блокадного звена», подчеркивается в документе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что законопроект был принят единогласно, и призвал всегда помнить о том, что победа в Великой Отечественной войне досталась СССР дорогой ценой. «Важно сохранить историю нашей страны, пресекая любые попытки переписать ее»,— написал спикер нижней палаты. Ранее он заявил, что инициатива президента будет рассмотрена в приоритетном порядке.

Божена Иванова