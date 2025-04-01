Путин упростил поездки для водителей из России и Китая

Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол об изменении соглашения между правительствами России и Китая. Он облегчит поездки граждан двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Протокол был подписан в Москве 21 августа 2024 года, он упрощает порядок оформления многократных виз профессиональным водителям. Все граждане, осуществляющие международные автомобильные перевозки в Китай, смогут оформить многократную визу на один год вне зависимости от их места жительства. Продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней.

До этого возможность оформления такой визы была только у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая. В пояснительной записке к документу уточнялось, что в последние годы автомобильное сообщение между двумя странами активно развивается.

На прошлой неделе замглавы Минтранса Дмитрий Зверев сообщил, что российская сторона обсуждает с властями Китая признание водительских прав для индивидуальных поездок на легковых автомобилях. В посольстве КНР говорили, что Китай и Россия шаг за шагом идут к отмене визового режима. В декабре 2024 года Китай увеличил срок безвизового транзита для россиян: теперь туристы смогут находиться здесь в ожидании рейса в третьи страны до десяти суток.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Китай "открывает" транзитный хаб».