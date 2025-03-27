Россия и Китай обсуждают взаимное признание водительских удостоверений

Минтранс и МВД России обсуждают с властями Китая признание водительских прав для индивидуальных поездок на легковых автомобилях. Об этом сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев, выступая на пленарном заседании в Совфеде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вопрос о возможности признания водительских прав РФ в других странах на заседании задал первый зампред комитета Совфеда по экономполитике Иван Абрамов. Он привел в пример ситуацию в Амурской области, где местные жители хотели бы выезжать в город Хэйхэ в Китае на своих автомобилях по мосту из Благовещенска. Мост ввели в эксплуатацию в 2022 году, в 2024-м пассажиропоток на пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ вырос почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

«Совместно с МВД обсуждаем с нашими китайскими коллегами с точки зрения еще и признания водительских удостоверений для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях»,— сказал господин Зверев, отвечая на вопрос.

Сегодня, 27 марта, Совфед также ратифицировал соглашение, облегчающее перевозки между Россией и Китаем. Протокол был подписан в августе 2024 году во время визита в Россию премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Документ предполагает, что россияне, занимающиеся автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год независимо от их места жительства. Продолжительность каждого пребывания в Китае не должна превышать 30 дней.

Протокол был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством. В материалах к нему пояснялось, что россияне часто не имеют возможности осуществлять перевозку в китайском направлении, так как им не выдают китайские визы категории «С» (они выдаются только членам экипажей международных транспортных средств).

Об обмене иностранных водительских удостоверений на российские — в материале «Ъ» «Иностранных прав осталось на неделю».

Полина Мотызлевская