Посольство Китая: РФ и КНР движутся к отмене виз

КНР и Россия шаг за шагом идут к отмене визового режима, сообщил временный поверенный в делах посольства республики в Москве Чжан Вэй. Это позволит сделать поездки более комфортными для обеих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России. Но мы сейчас обсуждаем эти вопросы, продвигаем их решение»,— сказал господин Вэй в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что процесс идет постепенно.

По словам дипломата, оба государства настроены на смягчение визового режима. «Мы будем обмениваться мнениями по этим вопросам, потому что наша цель одна и та же. Но, конечно, вопрос затрагивает многие ведомства КНР и России. Требуется определенное время»,— заключил Чжан Вэй.

Сейчас безвизовый режим для поездок в КНР предусмотрен для граждан из 16 европейских стран. В нынешнем году список пополнили Словения, Греция, Кипр, Норвегия и Дания. В августе 2023 года посещать Китай без виз разрешили туристическим группам из России. По данным Минэкономразвития, за год программой воспользовалось более 340 тыс. путешественников.

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