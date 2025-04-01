Полиция Украины лишила Киево-Печерскую лавру доступа к древним святыням

Братию Киево-Печерской лавры и верующих лишили доступа в Ближние и Дальние пещеры Десятинного монастыря, где находятся мощи святых. Об этом заявил бывший настоятель монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

28 марта полицейские и представители Минкульта Украины проникли в закрытое помещение монастыря, на входе в Ближние пещеры поменяли замки. Также члены комиссии при министерстве и сотрудники полиции прошли в Дальние пещеры лавры. Сейчас войти туда нельзя, рассказал «РИА Новости» епископ Гедеон, сославшись на источники.

«Там все поменяли замки, все под охраной. Приходит эта бесовская "инвентаризация", закончили они или не закончили — еще ничего не известно»,— утверждает он.

В марте 2023 года власти Киева расторгли контракт на аренду УПЦ Киево-Печерской лавры, где располагалась резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В августе этого же года Верховная рада одобрила законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил принятие этого закона.

Подробности — в публикации «Ъ» «Украинский закон не приняли на веру».