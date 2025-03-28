Полиция Украины начала захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

В столице Украины начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). Уточняется, что полиция проникла внутрь закрытого монастыря. Вместе с ними был сотрудник заповедника, он нес болгарку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Союза православных журналистов Фото: Телеграм-канал Союза православных журналистов

«Сообщают, что в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры прибыло большое количество сотрудников полиции вместе с работниками заповедника»,— написал в Telegram-канале адвокат, защитник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман. В Ближних и Дальних пещерах монастыря хранятся мощи святых.

В октябре СПЖ сообщал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины в камуфляже и балаклавах со второй попытки заняли Архангело-Михайловский собор канонической УПЦ в Черкассах.

В марте 2023 года киевские власти расторгли контракт на аренду УПЦ Киево-Печерской лавры, где находилась резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. После этого большей части монахов пришлось покинуть территорию.

В августе того же года Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Ранее кампания гонений Киева на религиозные организации сопровождалась отъемом земель и храмов, а также преследованием священников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил принятие закона и призвал защитить верующих УПЦ.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский закон не приняли на веру».