Алиханов заявил, что в США «зависли» закупленные РФ авиазапчасти на $500 млн

В США остаются закупленные и оплаченные Россией запчасти для авиационной промышленности примерно на $500 млн. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Думаю, что мы, как представители потребителей, были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно»,— сказал господин Алиханов (цитата по «Известиям»).

Министр добавил, что Россия рассчитывает на признание проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами Airbus и Boeing в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей. Это одна из основных задач ведомства на данный момент.

28 марта Минпромторг анонсировал первый полет полностью российского SJ-100. Он должен состояться в апреле.

Подробнее о производстве российских лайнеров — в материале «Самолеты подлетают к срокам».