МИД России готовит проект о повышении срока действия электронной визы

МИД России предлагает увеличить срок действия электронной визы с 60 до 120 дней. С пояснительной запиской к соответствующему законопроекту ознакомился ТАСС.

«Проект... предусматривает увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в РФ с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы»,— указано в записке.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила этот законопроект, сообщает РБК со ссылкой на источник. Законопроект, считают авторы документа, поможет увеличить число иностранных туристов и бизнесменов, а также тех, кто въезжает в страну с гуманитарными и гостевыми целями. «Вместе с этим сохранится должный уровень миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России»,— указано в записке.

О том, что МИД планирует удвоить срок пребывания иностранцев по электронной визе, было известно еще в декабре прошлого года. Об этом говорил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. В интервью «РИА Новости» он сообщил, что больше всего электронных виз за 2024 год Россия выдала гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Единая электронная виза в России действует с августа 2023 года. Для ее получения не требуется брони в отеле, приглашений в страну и других документов, подтверждающих цель путешествия.

Подробнее о правилах прибытия иностранцев в страну — в материале «Ъ» «Россия начинается с кончиков пальцев».