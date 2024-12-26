В России планируют удвоить срок пребывания иностранцев по электронной визе

МИД РФ работает над тем, чтобы позволить иностранцам дольше находиться в стране по электронной визе — 30 дней вместо 16 при сохранении кратности визы. Вместе с этим ведомство планирует удвоить срок действия визы: с 60 до 120 суток, рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

«Упомянутые нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России»,— рассказал господин Климов (цитата по «РИА Новости»).

Господин Климов отметил, что за этот год Россия выдала более 600 тыс. электронных виз — больше всего их выдали гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Единую электронную визу в Россию для иностранцев запустили с августа 2023 года. Для ее получения не требуется брони в отеле, приглашений в страну и других документов, подтверждающих цель путешествия. В декабре правительство РФ разрешило въезжать по электронным визам гражданам таких государств, как Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Эстватини.

Подробнее о правилах прибытия иностранцев в страну — в материале «Ъ» «Россия начинается с кончиков пальцев».