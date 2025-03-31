Площадь виноградников в России превысила 110 тыс. га в 2024 году

Российские виноградники заняли 110,2 тыс. га по итогам 2024 года, сообщили «Ъ» в Минсельхозе. В частности, 86,4 тыс. виноградных насаждений находятся в плодоносящем возрасте. Наибольший прирост площадей наблюдается в Крыму (+2,0 тыс. га) и Краснодарском крае (+1,9 тыс. га).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сельхозпроизводители, исключая личные подсобные хозяйства, заложили и новые виноградники. Их площадь составила 7,43 тыс. га. Среди самых популярных сортов для закладки названы Каберне Совиньон, Шардоне, Пино Нуар.

Отмечен также рост валового сбора винограда в российских хозяйствах всех категорий. Тот достиг 908 тыс. т в нынешнем году, что стало самым высоким показателем в современной России. В 2023 году валовый сбор ягоды был 882 тыс. т.

По данным Минсельхоза, за январь 2025 года в России произвели 3,4 млн декалитров вина. Это на 18% выше показателя января 2024-го. При этом производство тихих вин увеличилось на 16,5%, составив 2,24 млн декалитров, игристых вин — на 23,4% (1,1 млн декалитров). Среди регионов лидерами по выпуску продукции стали Краснодарский край, Крым и Дагестан.

О ситуации на рынке вина — в материале «Ъ» «Сухое в остатке».