Производство российских вин выросло на 18% в январе

В январе 2025 года в России было произведено 3,4 млн декалитров вина, сообщил Минсельхоз. Относительно января 2024-го показатель вырос на 18%. При этом производство тихих вин увеличилось на 16,5% и составило 2,24 млн декалитров, игристых вин — на 23,4% (1,1 млн декалитров).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Директор ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» Петр Ефремов объяснил рост производства спросом на российские вина. Увеличению продаж также поспособствовали новогодние праздники и высокие результаты крупных игроков. Среди регионов лидерами по выпуску продукции стали Краснодарский край (39,8%), Крым (17,6%) и Дагестан (11,8%).

Господин Ефремов прогнозирует, что рост производства винной продукции в России продолжится. Развитию отрасли способствует государственная поддержка, в частности федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», реализуемый Минсельхозом.

Всего за прошедший год отечественные виноделы изготовили около 61 млн дал вина и коньяка, что на 13,6% больше, чем в 2023 году. Продажи игристых вин за 2024 год увеличились на 8,6% (до 23,5 млн декалитров), а тихих вин — на 1,2% (57,1 млн декалитров). В прошлом году алкоголь стал самой быстрорастущей группой товаров на рынке товаров повседневного спроса, объем продаж в категории вырос на 6%.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Сухое в остатке».