Сухое в остатке

Импортное вино за год выросло в цене в среднем на 40%. Наибольший рост наблюдается у продукции из «недружественных» стран, для которых с 2024 года действуют повышенные пошлины на ввоз. Российские импортеры стараются диверсифицировать портфель, наращивая поставки из стран Латинской Америки и ЮАР, которые увеличение сборов не затронуло. Впрочем, по другим причинам, эта продукция, как и вино российского производства, тоже дорожает, в связи с чем эксперты не исключают сжатия винного рынка в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С февраля 2024 по февраль 2025 года импортное вино подорожало примерно на 40%, рассказали “Ъ” в виноторговой компании Fort. В группе Ladoga, также занимающейся дистрибуцией алкоголя, отметили, что импортное вино в их портфеле подорожало на 10–50% в зависимости от географии. Наиболее заметное повышение цен наблюдается на продукцию из «недружественных» стран, добавляют там.

Согласно постановлению правительства РФ от 29 июля 2024 года, ставка на вино из «недружественных» стран была установлена на уровне 25%, но не менее $2 за 1 л. Ранее пошлина составляла 20% от таможенной стоимости товара.

Исполнительный директор Fort Александр Липилин замечает, что с повышением цен на импортную продукцию из «недружественных» стран в России почти нет зарубежных вин дешевле 1 тыс. руб. за бутылку. Помимо пошлин, это, по его словам, связано с ростом акцизов и проблемами с трансграничными платежами. В алкогольной компании Luding Group отмечают, что на стоимости сказывается и изменение курса рубля. Это влияет на спрос. За 2024 год импорт в Россию вина из ЕС сократился на треть, до 160,6 тыс. тонн, или €532 млн, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Евростата. Сейчас часть покупателей откажется от импортных вин, заменив их российскими, предполагает господин Липилин.

Пока многие российские импортеры стали наращивать поставки продукции из тех государств, в отношении которых заградительные пошлины не действуют.

Fort в прошлом году на 30% увеличила поставки из Чили, Аргентины и ЮАР. Ставка для ввоза вин из этих стран сейчас 12,5%. В компании также начали работать с винами из Турции, Греции, Сирии, с Кипра. В нынешних условиях Fort дополняет свой портфель и российской продукцией, но выбор в сегменте до 1 тыс. руб. остается ограниченным.

В Ladoga отметили, что продажи вин из Латинской Америки у компании выросли на 55,8%, из Грузии — на 6,4%.

Если в 2023 году в топ-5 поставщиков компании входили три страны Евросоюза — Италия, Испания, Франция, то в прошлом году — только Италия и Испания.

В Luding Group отмечают, что в 2024 году прирост вина из Латинской Америки и ЮАР в их портфеле составил 15–20% год к году, в то время как доля продукции из ЕС снизилась на 5%. Однако, добавляют в компании, ассортимент этой категории значительно больше, поэтому его падение не так заметно. В поисках альтернативных источников дистрибуции некоторые российские импортеры даже начали первые поставки игристого вина просекко из Бразилии (см. “Ъ” от 24 июля 2024 года).

81,9 миллиона декалитров вина продано в России по итогам 2024 года, по данным Росалкогольтабакконтроля

По словам Александра Липилина, сейчас на фоне роста цен на импортные вина российские виноделы также рассматривают возможность повышения цен. В Ladoga указывают, что некоторые российские производители уведомили дистрибуторов о повышении цен в конце прошлого года, другие — с марта текущего.

В целом речь идет о росте на 9–12%, отмечают там. Среди причин на рынке, по словам представителя Ladoga, выделяют наличие импортного оборудования, которое в текущих условиях трудно ремонтировать или модернизировать.

В «Фанагории», «Абрау-Дюрсо» и «Кубань-Вине» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин поясняет, что на увеличение цен российских производителей влияют и другие объективные факторы. Первый — прошлогодний неурожай винограда во всех ключевых винодельческих регионах РФ, кроме Дагестана, второй — повышение акцизов. С начала 2025 года размер сбора вырос с 108 до 113 руб. за 1 л вина.

Но на рынке существенную проблему видят и в снижении конкуренции. «Если импортных альтернатив почти нет, российские вина закономерно дорожают»,— констатирует господин Липилин. Это, по мнению Павла Шапкина, будет способствовать сжатию рынка вина и переориентации потребителей на альтернативные, более доступные виды алкоголя — пивные напитки или сидр. Сценарий перехода на пиво не исключает и Александр Липилин.

Владимир Комаров