Китаю тушат электроды

Единственный в РФ производитель электродов для металлургической отрасли — «Эл 6» — инициировал антидемпинговое расследование в отношении аналогичной продукции из Китая. Из-за перепроизводства и ограничений на других рынках Китай может поставлять электроды в ЕАЭС по ценам ниже себестоимости. Аналитики ждут повышения пошлин до уровня ЕС — 75%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала антидемпинговое расследование в отношении поставляемых из Китая графитированных электродов диаметром 520–650 мм, которые используются для плавки стали в дуговых печах. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ЕЭК.

Заявление в ЕЭК подал единственный в России производитель электродов для металлургической отрасли «Эл 6» (ранее группа ЭПМ). Компания объединяет три предприятия в Новосибирске, Челябинске и Новочеркасске. Помимо электродов и анодов выпускает графитовые порошки. В целом «Эл 6» включает себя в пятерку мировых производителей углеграфитовой продукции. Долей в ЭПМ владели структуры группы «Ренова», сегодня состав учредителей «Эл 6» в ЕГРЮЛ скрыт. В «Эл 6» комментировать расследование ЕЭК не стали.

На «Эл 6» приходится 100% производства графитированных электродов на территории стран ЕАЭС, говорится в материалах ЕЭК. Но, отмечается там, продукция российского производителя оказалась неконкурентоспособной на рынках союза из-за поставок сопоставимых по техническим характеристикам электродов из Китая по демпинговым ценам. Демпинговая маржа китайских поставщиков, по данным «Эл 6», достигала 28,6%, что значительно превышает допустимые ЕЭК нормы. Усугубляется ситуация и тем, что на рынках ЕС и Японии действуют пошлины на электроды китайского производства, отмечают собеседники “Ъ”.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что в Китае «перепроизводство электродов». По его словам, в стране ежегодно выпускается около 700 тыс. тонн графитированных электродов при низкой загрузке собственных электросталеплавильных мощностей и сокращении производства стали. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе Китай сократил выплавку стали на 5,6% год к году, до 81,9 млн тонн. Bloomberg сообщал, что по итогам года китайские металлурги могут снизить производство на 50 млн тонн относительно уровня 2024 года (1 млрд тонн, по данным WSA). Стоимость китайских электродов при этом оказывается почти в два раза ниже стоимости российских, указывает эксперт.

По словам Леонида Хазанова, мощности по выпуску графитированных электродов в России составляют 80 тыс. тонн, но уровень их текущей загрузки можно оценить в 65% из-за стагнации в российской металлургии и китайских поставок. Спрос на электроды для черной металлургии коррелирует с выплавкой стали, так что в 2025 году восстановления не ожидается, говорит он. И экспорт электродов из РФ на рынки ЕАЭС почти полностью ограничен китайскими поставками в эти страны, отмечают эксперты.

В «Северстали» оценивали потребление металла в РФ по итогам прошлого года в 43,7 млн тонн, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. Ассоциация «Русская сталь» в конце января прогнозировала сокращение спроса на сталь в РФ не менее чем на 5% в текущем году. По данным WSA, в 2024 году производство стали в России сократилось на 7%, до 70,7 млн тонн, в январе 2025 года — на 0,6%, до 6 млн тонн.

В ЕАЭС с 2012 года действуют антидопинговые пошлины в отношении графитированных электродов индийских производителей HEG Limited и Graphite India Limited. Размер ставок установлен в 16,04% и 32,83% от таможенной стоимости продукции компаний соответственно. С тех пор действие пошлин продлевалось, в 2024 году — по 31 марта 2029 года. О продлении также просила «Эл 6».

Главный стратег УК «Вектор Капитал» Максим Худалов говорит, что почти половина потребления электродов в РФ приходится на китайскую продукцию. По его словам, льготные условия кредитования в КНР позволяют производителям страны длительное время работать в убыток в надежде на банкротство конкурентов. «Подобную историю мы уже наблюдали на рынке редкоземельных металлов, где практически все мощности в мире оказались задушены китайским демпингом»,— указывает эксперт. По мнению господина Худалова, ЕЭК, скорее всего, примет повышающие пошлины в отношении электродов из КНР как минимум на уровне ЕС — 75%.

Полина Трифонова