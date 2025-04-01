Льготный кредит привязывает к земле

Власти ужесточили условия выдачи «Сельской ипотеки» — льготной программы жилищного кредитования в сельской местности со ставкой до 3% годовых. Изменения вводят требования к профессиональной деятельности заемщиков — они должны работать в сфере АПК или в соцсфере на селе в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора. Новые правила, очевидно, должны четче увязать льготную программу Минсельхоза с планами по привлечению или удержанию кадров в АПК, а также «защитить» ее от ажиотажного спроса на фоне сворачивания иных льготных жилищных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь для получения льгот «Сельской ипотеки» желающим придется действительно отработать пять лет на земле

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Теперь для получения льгот «Сельской ипотеки» желающим придется действительно отработать пять лет на земле

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Минсельхоз и Минфин опубликовали обновленные условия предоставления субсидий банкам для «Сельской ипотеки» — льготной программы кредитования на сумму до 6 млн руб. по ставке до 3% годовых сроком на 25 лет. Напомним, она предполагает возможность взять льготный кредит для покупки или строительства жилья на сельских территориях и в сельских агломерациях, а также в опорных населенных пунктах. В 2024 году, по данным Минфина, выдано 24 тыс. таких кредитов на 119,7 млрд руб., что на 3% и 42% соответственно больше, чем в 2023-м. При этом банки во втором полугодии 2024 года приостанавливали выдачу таких кредитов в связи с исчерпанием лимитов на фоне высокого спроса.

Как следует из документа, условия выдачи «Сельской ипотеки» ужесточены с 28 марта за счет заметного ограничения круга заемщиков.

Если ранее программой могли воспользоваться граждане в возрасте от 18 до 75 лет с официально подтвержденным доходом и стажем работы на текущем месте не менее трех месяцев, то теперь для новых заемщиков вводятся требования к их профессиональной деятельности. Так, заемщики должны в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора осуществлять деятельность по трудовому договору в сфере АПК, в соцсфере на сельских территориях, в подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору организациях, либо вести индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере АПК. Еще один вариант — заемщиком могут стать участники военной операции на Украине или их супруги.

Прекращение трудовых отношений на селе допускается — на поиск соответствующего требованиям нового места работы отводится полгода. В течение пяти лет заемщик будет должен предоставлять банку сведения об основном месте работы — не реже чем раз в полгода, в противном случае банк вправе поднять ставку. Такие требования будут действовать до конца 2025 года (сама программа бессрочная).

Отметим, вопросы к эффективности программы появились фактически сразу после ее запуска в 2020 году.

В Счетной палате тогда фиксировали недоступность «Сельской ипотеки» для самих жителей сельских территорий (половина кредитов за первые девять месяцев действия программы приходилась на горожан, см. “Ъ” от 25 марта 2021 года). Ради соответствия программы целям (в том числе сохранению численности сельского населения) Минсельхоз в 2021 году ввел требование об обязательной регистрации заемщиков в приобретенном или построенном сельском жилье, но оценить эффективность программы в связи с этим стало еще сложнее. Также оценку затрудняли широкие территориальные рамки: так, взять заем можно было, например, на строительство дома в коттеджном поселке (см. “Ъ” от 12 июля 2023 года), причем получить одобрение на такой кредит было зачастую проще — ликвидность залогов с приближением к городской черте возрастала. Особенно заметной проблема стала после сворачивания безадресной льготной ипотеки с 1 июля 2024 года: тогда спрос на «сельскую» заметно вырос.

Желание снизить нагрузку на бюджет ранее вылилось в идею Минсельхоза ограничить территорию действия программы, исключив из нее сельские населенные пункты и поселки городского типа, расположенные близко к крупным городам и столицам регионов (см. “Ъ” от 5 августа 2024 года). Впрочем, в опубликованный документ эти предложения не вошли. Отметим, новые условия, по всей видимости, призваны сделать более явной корреляцию между реализацией программы и привлечением или удержанием людей в отрасли. С учетом нехватки кадров в АПК корректировка программы выглядит логичным продолжением других инициатив Минсельхоза по решению проблемы (см. “Ъ” от 11 октября 2024 года).

Евгения Крючкова, Кристина Боровикова