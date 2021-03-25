Госаудиторы прошлись по деревне

Недофинансированность госпрограммы комплексного развития сельских территорий, о которой часто говорят в Минсельхозе и в Госдуме,— лишь одна из проблем госполитики в этой сфере. Проанализировавшая их Счетная палата (СП) указала также на разобщенность действий ведомств, отвечающих за развитие сельских территорий, и на формальную результативность части мероприятий. В Минсельхозе на это отвечают, что работают над улучшением механизмов госпрограммы, в частности, ведомство хочет получить новые полномочия, которые позволили бы эффективнее взаимодействовать с другими министерствами.

Счетная палата, проанализировав действия властей по развитию села, заявляет об отсутствии у координирующего эту работу Минсельхоза полной картины происходящего. Поясним, что комплексным механизмом решения проблем села призвана стать соответствующая госпрограмма — этот документ нацелен на прекращение оттока населения с сельских территорий, увеличение доходов их жителей и снижение безработицы.

Программа предусматривает внушительное (даже после сокращения примерно в полтора раза) финансирование — 1,5 трлн руб. до 2025 года (из них 730 млрд руб.— федеральные средства). Минсельхоз не раз указывал, что после урезания трат достичь заявленных результатов не удастся, и предлагал продлить программу (см. “Ъ” от 4 декабря 2020 года). Минфин же напоминал, что развитие села финансируется еще и за счет отраслевых программ. Всего, по оценкам СП, объем федеральных средств на «сельские» мероприятия в них составит в 2019–2021 годах 127,7 млрд руб.

Для практической реализации планов по развитию села подобная «разбросанность» мероприятий по отраслевым документам чревата недостаточной координацией ведомств, что может обернуться недостижением поставленных целей.

Как отмечается в отчете СП, у Минсельхоза нет полной информации о мероприятиях других ведомств в рамках отраслевых госпрограмм. Порой нет ее и в рамках профильной программы развития села — например, об усилиях по развитию инженерной инфраструктуры. Это, предупреждают госаудиторы, затрудняет определение потребности и объемов финансирования, а также усложняет оценку обеспеченности села объектами.

Есть вопросы и к результативности некоторых мероприятий госпрограммы — их реализация, полагает СП, не всегда приводит к реальному улучшению жизни сельского населения. Например, формальное достижение в некоторых регионах показателей по обеспечению населения инженерной инфраструктурой порой связано лишь с сокращением численности селян. Также, по оценкам СП, «не в полной мере» направлена на улучшение жилищных условий сельского населения и специальная программа льготной ипотеки по ставке до 3% годовых. Минстрой и Минсельхоз ранее отмечали популярность сельской ипотеки, но результаты аудита показали, что она не вполне доступна для селян. Банки отклоняют каждую пятую заявку из-за низкой платежеспособности (при сезонной занятости нет постоянного дохода) и высокой долговой нагрузки заявителей. По данным СП за январь—сентябрь 2020 года, половина граждан, получивших такие кредиты, не проживают постоянно на селе и являются городскими жителями.

В Минсельхозе на эти процессы смотрят несколько иначе — там говорят, что механизм способствует не только удержанию людей на селе, но и притоку жителей из городов, что отвечает задачам программы (в приобретаемом жилье требуется прописываться).

В целом же, сказали “Ъ” в Минсельхозе, первый год работы программы показал «высокую эффективность и востребованность ее мероприятий в регионах» и механизмы ее реализации продолжают совершенствоваться. В ведомстве ожидают, что уже в этом году его функции ответственного за развитие села будут расширены, чтобы эффективнее взаимодействовать с другими министерствами и исключить несогласованность подходов.

Директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда отмечает, что сейчас при исполнении госпрограммы не хватает комплексности: «Отдельные мероприятия реализуются в незначительной доле сел, в этой связи само название не отражает сути возможностей этой программы». При этом, добавляет она, заявленные еще на этапе утверждения программы планы по количеству построенных домов и дорог «составляли незначительные доли процента от существующих, что ставило под сомнение возможность улучшения условий жизни на селе после реализации программы». Произошедшее же сокращение финансирования еще больше снижает ее возможности.

Евгения Крючкова