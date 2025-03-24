Кокс придавило ценами

Доходность экспорта коксующегося угля из РФ, выросшая в первую декаду марта, к середине месяца упала на 7–10% за неделю из-за снижения мировых цен и ослабления рубля. Падение зафиксировано не только на восточном направлении, но и на северо-западном и южном, которые могут субсидировать. Фундаментальных факторов для роста спроса, прежде всего в Китае, аналитики не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Нетбэки на кузбасский коксующийся уголь рухнули 10–16 марта после роста в начале месяца, следует из исследования NEFT Research. Нетбэк на условиях FOB Дальний Восток неделя к неделе сократился на 6,9%, до 3,36 тыс. руб. за тонну. В портах северо-запада и юга показатель снизился на 9,8% и 10%, до 4,09 тыс. руб. за тонну (FOB Финский залив) и 3,89 тыс. руб. за тонну (FOB Азово-Черноморский бассейн). В период 3–9 марта нетбэки росли на фоне снижения тарифов на перевалку и ставок аренды полувагонов (см. “Ъ” от 17 марта).

«Нетбэк поставок коксующегося угля снизился на фоне продолжающейся коррекции котировок и ослабления курса рубля. Несколько российских экспортеров прекратили поставки в Китай, поскольку терпят убытки»,— описывают ситуацию аналитики NEFT Research. Цены на российские металлургические угли за отчетную неделю на западном направлении снизились на 1,1–3,6%, до $121,2–187,5 за тонну, в зависимости от порта. На восточном направлении котировки упали на 6,6–11,1%, до $133,4–188 за тонну.

Фундаментальных факторов для роста спроса, прежде всего в Китае, нет, отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его словам, выход китайских компаний из новогодних праздников не привел к увеличению спроса на импортный коксующийся уголь. Как отмечает эксперт, это обусловлено низким спросом на сталь в стране, ростом внутренней добычи металлургического сырья и тем, что производители больше работают на склад. Спрос со стороны индийских потребителей также остается на низком уровне на фоне сохраняющегося активного импорта стального проката, добавляет господин Котов. По его мнению, ценовое дно для коксующегося угля уже близко.

При текущих котировках более 10% мировой торговли на море убыточно, говорит аналитик «БКС Инвестиции» Ахмед Алиев. Российский экспорт из Кузбасса убыточен, отрицательная рентабельность оценивается в примерно 20%. «Отрасли требуется поддержка, чтоб экономика зарубежных поставок из региона хотя бы вышла в ноль»,— уверен господин Алиев. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров отмечает, что отрасль всегда была экспортно ориентированной. Россия потребляет менее 50% добываемых углей, а производство стали в стране снижается (см. “Ъ” от 3 марта). Внутренний спрос на коксующийся уголь сократится оценочно на 5% вследствие прогнозируемого снижения выплавки стали и высоких ставок кредитования, ожидает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев.

Минэнерго 18 марта сообщало о представлении антикризисной программы для угольной отрасли, основные задачи которой — сохранить объемы экспорта и привлечь инвестиции для стабильной добычи. По имеющимся у “Ъ” данным, текущая ситуация грозит сокращением добычи угля в 2025 году на 39 млн тонн, до 399,6 млн тонн, экспорта — на 29,4 млн тонн, до 166,5 млн тонн. Одним из ключевых пунктов программы может стать стимулирование перевозок в южные и западные порты, для чего предлагается выделить 73 млрд руб. и 28 млрд руб. субсидий соответственно (см. “Ъ” от 19 марта).

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что с учетом возможностей инфраструктуры проводят технологические мероприятия по вывозу максимального объема грузов по направлениям с дефицитом провозной способности. В компании напомнили, что с 1 января экспорт угля осуществляется в соответствии с очередностью, предусмотренной правилами недискриминационного доступа. За 17 дней марта, сообщили в ОАО РЖД, экспорт угля на юг вырос на 58,3%, на восток — на 0,3%.

«Вне зависимости от того, повезут груз на запад или на восток, основные объемы будут направлены либо в Китай, либо в Индию»,— говорит директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев. По его словам, рынки Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам или Индонезия, пока предлагали сравнительно более высокие цены для металлургических углей. В начале марта, по данным ЦЦИ, металлургические угли PCI (предварительно измельченный угольный порошок) на этих рынках стоили на $10–12 за тонну дороже, чем в Китае. Но, указывает господин Грачев, с учетом разницы в стоимости фрахта выгода в нетбэке будет более скромной, да и ограниченная емкость этих рынков не позволит компенсировать Китай и Индию.

По словам Наримана Тайкетаева, с учетом снижения китайского спроса ожидаемый профицит коксующегося угля на глобальном рынке составит 15–20%, а его стоимость в этом году будет на уровне $140–180 за тонну. Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что при таких ценах некоторый запас прочности у большинства мировых производителей еще будет: добыча перестанет быть рентабельной при цене ниже $120 за тонну.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина