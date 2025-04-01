Офисы на исходе

Критически низкий уровень свободных площадей в бизнес-центрах Москвы заставляет компании, нуждающиеся в расширении, откладывать переезд до лучших времен. В результате это привело к сокращению объемов сделок в сегменте на 16% год к году по итогам первого квартала 2025 года. Ситуация с дефицитом свободных офисных помещений на горизонте ближайших лет не разрешится, предупреждают консультанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—марте 2025 года объем сделок с офисной недвижимостью в Москве сократился на 16% год к году, до 360 тыс. кв. м, сообщили “Ъ” в консалтинговой компании CORE.XP. По предварительным данным консалтинговой компании NF Group, в первом квартале текущего года было арендовано или выкуплено 270–280 тыс. кв. м, что на 5–8% меньше год к году.

Число сделок сокращается не из-за низкого спроса (он как раз высокий), а из-за дефицита качественного предложения. По подсчетам руководителя департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирины Хорошиловой, доля свободных помещений в офисах Москвы по итогам января—марта 2025 года сократилась на 2,5 процентных пункта, до 3,5%, что связано с низким объемом ввода такой недвижимости. По прогнозам руководителя департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, из-за нехватки свободных помещений объем сделок с офисной недвижимостью по итогам 2025 года сократится на 26% год к году, до 1,7 млн кв. м.

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За январь—март 2025 года спрос на аренду офисов общей площадью более 5 тыс. кв. м увеличился втрое год к году, подсчитала госпожа Хорошилова. По ее словам, такой рост связан с желанием крупных компаний занять оставшиеся привлекательные площади. Однако самыми востребованными стали офисные пространства до 500 кв. м — на них пришлось около 77% от общего количества заключенных сделок аренды, говорят в CORE.XP.

Из-за низкого уровня вакансий в московских бизнес-центрах компании, нуждающиеся в расширении рабочих пространств, откладывают решение об аренде площадей, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Жесткая денежно-кредитная политика, в свою очередь, сокращает возможности компаний приобрести в собственность офисы под свои нужды, добавляет партнер NF Group Мария Зимина.

Ранее активными покупателями бизнес-центров были госструктуры. Так, в прошлом году ОАО РЖД приобрело почти весь небоскреб Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити», а ЦБ — часть площадей в комплексе Slava у Белорусского вокзала. Только на эти две трансакции пришлось 46% от общего объема проданных в 2024 году офисов, отмечает Ирина Хорошилова. В этом году госструктуры будут менее активны, что также скажется на снижении числа сделок на офисном рынке, добавляет госпожа Афанасьева. За три месяца 2025 года прошла пара крупных продаж, например, покупка Т-банком здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве (см. “Ъ” от 5 февраля).

В то же время говорить о появлении нового тренда на серьезное снижение спроса на офисную недвижимость, по словам Марии Зиминой, пока рано. Она подчеркивает, что наибольшая деловая активность в сегменте традиционно приходится на второе полугодие. В то же время, заключает заместитель руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов, сложившаяся конъюнктура формирует отложенный спрос, который в будущем приведет к росту объема сделок.

София Мешкова