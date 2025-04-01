Wildberries вписывается в «Легион I»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Принадлежащие группе ВТБ почти 47 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» на Большой Ордынке в центре Москвы могут перейти ООО РВБ — совместной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Эта структура стала единственным участником торгов, где эти площади продавались по стартовой цене 17 млрд руб., следует из протокола аукциона, опубликованного 31 марта. В документе указывается, что владелец делового комплекса может заключить договор купли-продажи с единственным участником торгов. В пресс-службе Wildberries & Russ отказались от комментариев. В группе ВТБ оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Общая площадь «Легиона I» составляет 60 тыс. кв. м. Оставшиеся помещения, или почти 13 тыс. кв. м, в бизнес-центре будет занимать металлургическая компания НЛМК, которая арендует 12,3 тыс. кв. м офисов в комплексе оценочно за 203–318 млн руб. в год (см. “Ъ” от 26 февраля).

София Мешкова