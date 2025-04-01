ИБ-опыт, сын зарплаты трудной

Рынок зарплат специалистов в сфере кибербезопасности перегрет, считают профильные компании. Так, по данным SuperJob, вознаграждение на позиции директора по ИБ может достигать 1 млн руб. При этом работодатели все больше тяготеют к приглашению опытных специалистов, предпочитая нанимать именно их, вместо трех-четырех начинающих сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными SuperJob о зарплатах и IT-интегратора «Телеком биржа» о рынке труда в области кибербезопасности за год (март 2024 года к марту 2025 года). Согласно статистике количество вакансий, которые работодатели разместили на платформе, снизилось на 9% при общем росте предлагаемых зарплат, особенно для опытных специалистов (опыт работы от трех лет). Так, максимальная зарплата директора по кибербезопасности достигает 1 млн руб., средняя — 500 тыс. руб. (рост на 11%), руководителя отдела ИБ — 350 тыс. (рост 6%), а специалиста по ИБ — 230 тыс. (рост 10%), приводят данные исследования SuperJob.ru.

Исследователи также отмечают, что тенденция характерна и для рынка IT в целом: фокус смещается с массового найма к поиску узкоспециализированных senior-специалистов. В топ-5 отраслей, где такие кадры наиболее востребованы, вошли информационные технологии, банки, услуги для бизнеса (логистика, маркетинг и реклама, консалтинг и пр.), ритейл и госорганизации. Больше всего вакансий для ИБ-специалистов в марте 2025 года работодатели разместили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а также в Свердловской области и Татарстане.

Снижение количества вакансий в сфере кибербезопасности на 9% год к году, по мнению HR-директора «Телеком биржи» Катерины Смирновой, не говорит о насыщении рынка: «Скорее это коррекция после бурного роста, синхронизированная с общими тенденциями рынка труда». Эксперты сходятся во мнении, что на общее число повлияло снижение спроса на молодых специалистов. «Киберугрозы никуда не уходят, и бизнесу по-прежнему требуется защита, просто изменились приоритеты в найме: возвращается спрос на более дорогие квалифицированные кадры, вместо трех-четырех junior-специалистов компании предпочитают нанять одного senior, который грамотно выстроит процессы и решит поставленные задачи»,— подтверждает директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

Как объясняет собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности, за последние три года кадровый рынок в области кибербезопасности был крайне перегрет: зарплаты росли на фоне роста ИБ-рисков, регулирования и борьбы за кадры в целом. К концу 2024 года ситуация начала меняться — высокая ключевая ставка ЦБ затруднила работу компаний на рынке в целом, дорогие кредиты уже не дают развиваться столь же быстро. Поэтому в 2025 году ожидать именно роста чиста вакансий с высокими зарплатами не стоит, и ряд случаев сокращений специалистов, о которых стало известно за последние месяцы, закономерен в текущих условиях.

Рост зарплат в сфере информационной безопасности подтверждают и в HH.ru, но сокращения вакансий не видят. По их данным, общее число предложений за период достигло 5,1 тыс., что на 5% больше, чем за весь 2023 год. Регулирование рынка кибербезопасности также продолжает меняться: так, 25 марта в Госдуме сразу во втором и третьем чтениях принят законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников, который в том числе должен повысить защищенность систем операторов связи, банков и маркетплейсов (см. “Ъ” от 25 марта).

По мнению директора по управлению талантами ГК «Солар» Людмилы Макаровой, рынок ИБ еще далек от насыщения технологиями и реализации задач импортозамещения, а количество киберугроз не снижается, поэтому стабилизации ситуации с количеством необходимых специалистов стоит ожидать «на горизонте трех-пяти лет». Похожий прогноз дает технический директор «Информзащиты» Вячеслав Максимов: потребность в ИБ-специалистах растет, а объем квалифицированных ресурсов появляется с существенным опозданием, и «я бы не стал говорить о переломе ситуации еще два-три года». Высокий спрос на специалистов в регионах, по словам Катерины Смирновой, объясняется развитием региональных IT-кластеров и присутствием крупных промышленных предприятий, которые являются потенциальными целями кибератак.

Филипп Крупанин, Татьяна Исакова