Конверсия вышла ботом

Доля сложного для обнаружения мошеннического трафика в интернет-рекламе по итогам 2024 года выросла в два раза. Речь идет о списании средств с бюджета рекламодателей за действия ботов, имитирующих реальных пользователей (клики, переходы и т. д.). По разным оценкам, доля такого фрода за год достигла 13-15% от всех кликов, а по оценкам «Яндекса», ущерб бизнеса от них мог бы составить более 10 млрд руб. Эксперты считают, что в 2025 году доля такого вида мошенничества может увеличиться до 18%, однако рост может замедлить развитие отечественных антифрод-систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация сервиса «Нейро» в компании «Яндекс»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Презентация сервиса «Нейро» в компании «Яндекс»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За 2024 год рекламодатели, размещающие рекламу на ресурсах «Яндекса», могли потерять более 10 млрд руб. из-за фрода в конверсиях (фейковые целевые действия, за которые списываются средства из рекламного бюджета компаний), рассказали “Ъ” в «Яндексе». Там отмечают, что угроза напрямую связана с растущей долей SIVT-фрода в 2024 году (сложного для обнаружения трафика, имитирующего действия пользователя), которая увеличилась почти в два раза и достигла 13% от всех кликов.

Для фильтрации трафика и борьбы с фродом «Яндекс» использует свои нейротехнологии, они помогают находить роботов, активность которых похожа на определенные ранее инциденты фрода.

В частности, так возросла точность определения фрода в реальном времени и практически были исключены случаи отключения кампаний из-за наплыва ботов. За 2024 год для защиты рекламодателей было заблокировано множество ресурсов на площадке «Рекламная сеть "Яндекса"»: 6,8 тыс. Telegram-каналов, 1,6 тыс. сайтов и около тысячи приложений, генерировавших фрод-трафик.

Согласно данным АРИР, 94% специалистов в области диджитал-рекламы сталкивались с фродом, указывает директор центра оптимизации и планирования рекламы МТС AdTech Антон Рыженко. Из-за увеличения фрод-трафика направление борьбы с ним является одним из приоритетных. Так, в компании работают с рыночными верификаторами трафика и интегрируются с ключевыми игроками рынка.

Ранее “Ъ” писал, что стоимость конверсии (CPA) в интернет-рекламе по итогам четвертого квартала прошлого года выросла на 31% год к году, по данным отчета E-Promo Group. Стоимость конверсии росла активнее, чем в третьем квартале, тогда сообщалось о росте на 17,9%. Цена клика менялась разнонаправленно в зависимости от отрасли: в недвижимости она выросла на 52%, в финансовой сфере на 3,1%, а в электронной торговле на 4,4%.

«Доля SIVT-фрода в последние годы растет. По нашим оценкам, она может достигать 15% (по кликам) и выше в зависимости от канала и типа устройств. При этом фрод в рекламных показах остается в пределах 3–4%»,— говорит CTO Admon.ai Сергей Игнатов. Он добавляет, что объем в сэкономленных 10 млрд руб. более чем реальный показатель.

Сейчас наиболее популярные методы фрода в интернет-рекламе — это «скликивания» (атака на рекламодателей, которые оплачивают рекламу по цене за клик), генерации фальшивых лидов (массовое заполнение форм обратной связи) и фейковый трафик (накручивание ботами или заинтересованными пользователями рекламных показателей), говорит ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов.

В 2023 году доля SIVT-фрода составляла около 6,5%, а в 2024 году достигла 13%, то есть фактически удвоилась, и это свидетельствует об усложнении мошеннических схем, а не о росте количества злоумышленников, считает эксперт по кибербезопасности Angara Security Андрей Раздымахо. «Если тренд сохранится, то в 2025 году уровень SIVT-фрода может достичь 15−18%, но, скорее всего, рост замедлится из-за активного развития антифрод-систем»,— прогнозирует господин Раздымахо.

Олег Козырицкий