Предпоставочная подготовка

Иностранные производители бытовой электроники и техники, свернувшие деятельность в РФ, начали восстанавливать маркетинговую активность на российском рынке. Южнокорейский Samsung, позже других компаний поддержавший этот тренд, отметил начало года опережающим ростом продаж рекламы. При этом официально в компании продолжают заявлять, что решение о возобновлении прямых поставок продукции в РФ не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—феврале 2025 года Samsung нарастил маркетинговую активность в РФ на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказали “Ъ” в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily. По их данным, количество рекламы южнокорейского вендора в январе—феврале увеличилось на 10% по сравнению с ноябрем—декабрем 2024 года. «В основном всю рекламную активность Samsung ведет через оператора МТС, инвестируя средства в продвижение своих гаджетов в РФ»,— пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, добавляя, что все новинки Samsung появляются в России на несколько дней раньше, чем в Европе и США. В Samsung не ответили “Ъ” на вопрос о целях наращивания рекламной активности, подчеркнув, что поставки в РФ по-прежнему приостановлены, а компания не принимала какого-либо решения об их возобновлении. В МТС отказались от комментариев.

Samsung, так же как и LG, Acer, Apple, остановил прямые поставки своей продукции в РФ весной 2022 года. С тех пор техника Samsung поступает по схемам параллельного импорта. Honor и Xiaomi заявлений о прекращении прямых поставок не делали, но фактически сократили маркетинговую активность на российском рынке.

14 февраля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что, по его данным, ряд южнокорейских брендов, в том числе LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возможность возобновления работы в РФ.

Тренд повышения рекламной активности в РФ со стороны иностранных брендов электроники, заморозивших ее с началом СВО, наметился еще прошлой весной (см. “Ъ” от 13 марта 2024 года). Однако Samsung резко нарастил продажи рекламы именно в начале 2025 года, притом что показатели Acer, Xiaomi и Honor остались на прежнем уровне, отмечает Денис Кусков.

По словам собеседника “Ъ” среди крупных поставщиков электроники, Samsung осуществляет маркетинговую деятельность через партнеров из стран СНГ. «Компания начала активнее вводить в РФ скидки для покупателей, компенсировать рассрочку и увеличила распространение программы трейд-ин»,— подчеркивает он, добавляя, что Samsung не компенсирует эти расходы напрямую, а предоставляет это иностранным партнерам. «Перспективы роста в России у Samsung есть, он известен у покупателей, товар поставляется, а за счет ценовых промопрограмм в последние кварталы наблюдается рост продаж»,— добавляет источник “Ъ” среди иностранных производителей смартфонов.

Тимофей Корнев