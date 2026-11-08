Лихие долевые

Вырос спрос на минувшей неделе и на фонды развитых стран, чистые инвестиции в которые увеличились на 72%, до $44 млрд. Весь прирост пришелся на фонды США, клиенты которых более чем вдвое увеличили покупки, до $31,7 млрд. Интерес вырос на фоне промежуточных выборов в Конгресс США, которые завершились 3 ноября. Как и прогнозировали аналитики, Демократическая партия получила контроль над обеими палатами, что привело к снижению общей неопределенности и повышению аппетита к риску. По словам аналитика ФГ «Финам» Анны Котельниковой, большинство демократов в Конгрессе может затруднить утверждение финансирования военных действий, что способствовало надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и значительно снизило опасения по поводу его возможной эскалации, преобладавшие до выборов. В результате котировки нефти марки Brent обвалились более чем на 13%, до $97 за баррель, что снижает инфляционные и фискальные риски, давившие в последние недели на акции американских компаний.