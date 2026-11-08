Лихие долевые
Мировые инвесторы вложили в акции почти $90 млрд за неделю
Международные инвесторы активно увеличивают вложения в фонды акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за минувшую неделю такие фонды привлекли $89,3 млрд — это второй по величине результат за все время наблюдений. Значительная часть инвестиций — это господдержка фондового рынка Китая, который упал к уровням четырнадцатимесячной давности. А завершение промежуточных выборов в Конгресс США простимулировало покупки на американском рынке.
Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о всплеске спроса международных инвесторов на фонды акций. По оценке “Ъ”, основанной на информации отчета Bank of America (учитывает EPFR), клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 4 ноября, $89,3 млрд. Это на $33 млрд выше показателя предшествующей недели и второй по величине результат за все время наблюдений. Больший объем средств поступал в данные фонды лишь в середине июня этого года, когда на фоне IPO SpaceX объем инвестиций в фонды акций составил $120 млрд.
Главными бенефициарами привлечений стали фонды развивающихся стран. В отчетный период клиенты фондов emerging markets вложили свыше $45 млрд, в полтора раза больше, чем неделей ранее, и максимальный результат за все время наблюдений.
Наиболее активно инвесторы вкладывали деньги в фонды Китая — $34,5 млрд, на $9,2 млрд больше инвестиций неделей ранее и второй по величине результат в истории.
Значительная часть данных средств, как и два года назад, обеспечена масштабными покупками ETF государственными структурами в рамках поддержки фондового рынка. 23 октября китайский индекс SSE Composite опустился до 3574 пунктов, обновив минимум с августа 2025 года. В последующие дни на фоне вливаний государства индексу удалось вернуться к отметке 3650 пунктов, но даже с учетом этого он остается более чем на 8% ниже значений конца 2025 года. «Дополнительный интерес к китайским акциям обеспечивают привлекательные оценки после продолжительного снижения, меры Народного банка Китая и перспективы развития национального технологического сектора»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.
Вырос спрос на минувшей неделе и на фонды развитых стран, чистые инвестиции в которые увеличились на 72%, до $44 млрд. Весь прирост пришелся на фонды США, клиенты которых более чем вдвое увеличили покупки, до $31,7 млрд. Интерес вырос на фоне промежуточных выборов в Конгресс США, которые завершились 3 ноября. Как и прогнозировали аналитики, Демократическая партия получила контроль над обеими палатами, что привело к снижению общей неопределенности и повышению аппетита к риску. По словам аналитика ФГ «Финам» Анны Котельниковой, большинство демократов в Конгрессе может затруднить утверждение финансирования военных действий, что способствовало надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и значительно снизило опасения по поводу его возможной эскалации, преобладавшие до выборов. В результате котировки нефти марки Brent обвалились более чем на 13%, до $97 за баррель, что снижает инфляционные и фискальные риски, давившие в последние недели на акции американских компаний.
Однако не все инвесторы расценили итоги выборов позитивно, поскольку демократическое большинство несет риски для технологического сектора. Из-за опасения ужесточения регулирования компании сектора в конце минувшей недели оказались под сильным давлением, в итоге распродаж в секторе индекс S&P обвалился в пятницу более чем на 4% (сильнейшее падение с 4 октября 2025 года). «Мы наблюдаем скорее выборочное восстановление спроса на акции при сохранении значительных денежных резервов, чем начало нового устойчивого ралли»,— отмечает Илья Сушков. В качестве тихой гавани некоторые инвесторы выбирают фонды денежного рынка, чистые вложения в которые на минувшей неделе составили $140 млрд — это седьмой по величине результат за все время наблюдений.
89,3 миллиарда долларов
вложили международные инвесторы в фонды акций за неделю, закончившуюся 4 ноября
В преддверии голосования в Конгресс США российские инвесторы фиксировали прибыль, полученную после роста более чем на 20% и закрепления индекса Мосбиржи выше уровня 2500 пунктов. Как итог на минувшей неделе с понедельника по спреду индекс потерял около 3%, но в оставшиеся дни смог отыграть часть снижения и закрепился на отметке 2476,7 пункта. Основным каналом влияния выборов в США, как отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, выступает динамика цены на нефть. Второй фактор — санкционная риторика демократов. «Получив обе палаты, демократы смогут плотнее контролировать любые шаги Белого дома в части смягчения санкций»,— отмечает господин Клышко.
Однако новый Конгресс начнет работать лишь в январе 2027 года, а потому есть вероятность того, что президент Дональд Трамп может ускорить процесс урегулирования конфликта на Украине. Поэтому в ближайшие недели участники рынка будут следить за трехсторонними переговорами России, США и Украины в Абу-Даби, которые пройдут 10–11 ноября, а также за саммитом АТЭС 18–19 ноября. Прогресс на переговорах, как считает Руслан Клышко, даст импульс для продолжения роста, провал при дешевой нефти вернет индекс к уровню 2350–2400 пунктов.