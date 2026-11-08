Поезд Деда Мороза начал шестой новогодний тур по России

Поезд представляет собой передвижную резиденцию Деда Мороза. В его составе предусмотрены тематические вагоны, в том числе кукольный театр, сказочная деревня, сувенирная лавка и вагон, посвященный Снежной королеве. Также работают буфет и ресторан, где пассажиры могут устроить чаепитие, а для команды предусмотрены спальные вагоны.