Поезд Деда Мороза начал шестой новогодний тур по России
В Великом Устюге стартовал очередной зимний маршрут праздничного поезда Деда Мороза. Состав отправился в путь в воскресенье, 8 ноября. Перед отправлением главный новогодний персонаж осмотрел вагоны и оценил их готовность к путешествию, сообщается в официальной группе во «ВКонтакте».
В этом сезоне поезд запланировал остановки в 65 российских городах. Более десяти населенных пунктов примут его впервые. Среди новых точек маршрута — Нягань, Новый Уренгой и Сызрань. На каждой остановке для жителей и гостей подготовят праздничную программу. Завершить тур состав должен 9 января 2027 года.
Поезд представляет собой передвижную резиденцию Деда Мороза. В его составе предусмотрены тематические вагоны, в том числе кукольный театр, сказочная деревня, сувенирная лавка и вагон, посвященный Снежной королеве. Также работают буфет и ресторан, где пассажиры могут устроить чаепитие, а для команды предусмотрены спальные вагоны.
Первый рейс новогодний состав совершил в декабре 2021 года. Постоянная резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге: на территории вотчины расположены деревянный терем, тропа сказок, зимний сад и зоосад. Комплекс также включает гостиницу, кафе, торговые ряды и другие объекты для туристов.