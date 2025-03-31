В чем обвиняли первых лиц Европы

31 марта Парижский суд приговорил лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых — условно, и запретил ей избираться в органы власти в течение пяти лет. За что и как судили европейских политиков — в справке «Ъ».

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В октябре 2012 года суд Милана приговорил экс-премьера Италии Сильвио Берлускони к четырем годам заключения за махинации с куплей-продажей прав на телевизионные фильмы и создание «теневых фондов» для уклонения от налогов. В 2013-м политик получил семь лет тюрьмы и пожизненный запрет на занятие государственных должностей за связь с несовершеннолетними проститутками, но уже в следующем году приговор был отменен, а наказание за «теневые фонды» заменено общественными работами. Сильвио Берлускони помогал страдающим болезнью Альцгеймера в одном из домов престарелых Милана. В мае 2018 года он был реабилитирован.

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В октябре 2017 года по инициативе президента Каталонии Карлеса Пучдемона была провозглашена независимость региона от Испании. В ноябре испанская Генпрокуратура обвинила Карлеса Пучдемона в организации референдума и мятеже, после чего он уехал в Бельгию. В октябре 2019 года суд Мадрида приговорил организаторов референдума к срокам от 9 до 13 лет, после чего экс-глава Каталонии сдался прокуратуре Брюсселя. В 2020-м бельгийский суд признал его неприкосновенной фигурой на основании избрания депутатом Европарламента от Каталонии в 2019 году. В сентябре 2021 года Пучдемон был задержан в аэропорту Италии, выйдя на свободу в тот же день по решению местного суда. В августе 2024 года политик выступил перед сторонниками в Барселоне, после чего скрылся от полиции и вернулся в Бельгию, где находится до сих пор.

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В марте 2021 года Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы и двум условно. Он хотел незаконно получить информацию о прослушке, которую поставили на его телефон в рамках следствия по делу, связанному с финансовой поддержкой владелицы L`Oreal Лилиан Бетанкур его избирательной кампании в 2012 году. В сентябре 2021-го Николя Саркози получил год тюрьмы по делу Bygmalion — фирмы, потратившей в 2012 году на организацию его президентской кампании не менее €42,8 млн, превысив вдвое установленный законом предел. В 2024 году апелляционный суд уменьшил этот срок до шести месяцев условно. В январе 2025-го в Париже начались слушания по делу о коррупционном соглашении Саркози и бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, в результате которого в 2005 году избирательный штаб президента получил €50 млн.

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В июле 2023 года президент Республики Сербской Милорад Додик принял закон, согласно которому решения верховного представителя Кристиана Шмидта, контролирующего выполнение Дейтонского мирного соглашения в Боснии и Герцеговине, больше не могли публиковаться в «Официальном вестнике» административного образования. Шмидт отменил принятый акт, изменил уголовный кодекс республики, объявив несоблюдение своих решений преступлением. После этого господин Додик снова ввел в действие отмененный закон. В феврале 2025-го Конституционный суд Боснии приговорил его к пяти годам тюрьмы и запрету заниматься политической деятельностью в течение десяти лет за покушение на конституционный строй. В марте Интерпол в Сараево объявил Милорада Додика в международный розыск.

Милена Двойченкова