Котировки технологических компаний в США приостановили падение
По итогам биржевых торгов 6 ноября в США высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на 1,1%. Он приостановил снижение, продолжавшееся несколько дней подряд.
5 ноября NASDAQ зафиксировал рекордное падение за последние 19 месяцев, потеряв 5,5%. Это произошло из-за того, что инвесторы расценили победу демократов на промежуточных выборах в США как признак скорого ужесточения регулирования индустрии искусственного интеллекта, которую активно поддерживает администрация Дональда Трампа. Обвал технологических акций в США привел к падению котировок и в Азии.
В ходе торгов 6 ноября акции Micron Technology выросли на 5%, тогда как днем ранее упали на 17%. Котировки Nvidia прибавили почти 3% — спустя сутки после падения на 9%.
Аналитики не уверены, является ли эта динамика показателем смены негативного тренда либо просто краткосрочным отскоком. «Масштаб падения некоторых крупнейших компаний на рынке поражает. В то же время это указывает на риск концентрации, который накопился на фондовом рынке США,— цитирует телеканал CNBC Стюарта Кларка, портфельного управляющего компании Quilter.— Сейчас значительный вес индекса приходится на относительно небольшое число акций технологических и полупроводниковых компаний. Поэтому ослабление бумаг этих компаний быстро приводит к заметному снижению всего индекса NASDAQ».