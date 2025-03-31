«Газпром» существенно увеличит поставки в Словакию через «Турецкий поток»

«Газпром» (MOEX: GAZP) существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля. Об этом сообщил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российская транснациональная энергетическая компания возобновила поставки газа для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по «Турецкому потоку» с 1 февраля. Предположительно, с апреля поставки должны увеличиться вдвое. Контракт SPP с «Газпром экспортом» заключен до 2034 года.

До этого Словакия получала российский газ транзитом через Украину. Однако 1 января 2025 года договор о прокачке по этому направлению истек. Премьер-министр Роберт Фицо отмечал, что Словакия также потеряет около миллиарда евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз заплатит за «авантюру» с остановкой транзита газа через Украину около €70 млрд.

12 февраля поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу обновили рекорд 2020 года. С 3 по 9 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа-2» на границе Турции и Болгарии превысила 390 млн куб. м.

«Турецкий поток» — единственный оставшийся у России маршрут поставок газа в Европу. Мощность газопровода достигает 15,75 млрд куб. м в год.

О возобновлении работы «Турецкого потока» — в материале «"Турецкий" потек в Словакию».