Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу обновили рекорд

С 3 по 9 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа-2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение «Турецкого потока») превысила 390 млн куб. м. Это стало недельным рекордом поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Предыдущий рекорд был установлен в январе (376 млн куб. м). Помимо этого на прошлой неделе несколько раз превышался рекорд суточных поставок, в последний раз — в понедельник, 10 февраля, (56,7 млн куб. м).

«Турецкий поток» — единственный оставшийся у России маршрут поставок в Европу. Мощность проходящего через Турцию газопровода достигает 15,75 млрд. куб. м в год, писало Reuters.

С 1 февраля «Газпром» возобновил поставки газа в Словакию по «Турецкому потоку». Поставки идут в рамках контракта с российской компанией, рассчитанного до 2034 года. До этого Словакия получала газ из России транзитом через Украину, но 1 января 2025 года договор о прокачке по этому направлению истек. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о праве страны перекрыть транзит газа на Украину.

Подробности — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».