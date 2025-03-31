В Новороссийске уменьшили площадь пожара на полигоне ТБО до 600 «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 600 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

По его словам, в ликвидации возгорания задействовано 43 единицы техники. Самосвалы совершили 4,6тыс. рейсов и отсыпали 64,3 тыс. кубометров грунта.

Накануне, в воскресенье 30 марта, площадь возгорания уменьшилась с 800 до 700 кв. м. Изначально, с момента возгорания полигона в ночь на 13 марта его площадь составляла 2,5 тыс. кв. м. По состоянию на 18 марта пожар удалось локализовать на площади 2,1 тыс. кв. м. 25 марта площадь возгорания сократилась до 800 кв. м, на следующий день 26 марта на мусорном полигоне произошел частичный сход грунта, который вызвал новые очаги тления. В ночь на 27 марта пожар удалось локализовать повторно.

По мнению руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгения Витишко, мусорный полигон из Новороссийска надо переносить. Также господин Витишко считает, что у спасателей есть неделя, чтобы добраться до очага возгорания. Это поможет избежать печальных последствий для экосистемы.

Алена Воробьева