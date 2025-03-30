Площадь пожара на свалке в Новороссийске составляет 700 квадратных метров

В Новороссийске продолжают ликвидировать пожар на мусорном полигоне на горе Щелба. По состоянию на 14:00 воскресенья, 30 марта, площадь возгорания составляет 700 кв. м, сообщили в оперативном штабе региона.

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Для тушения пожара отсыпали более 64,1 тыс. кубометров грунта, самосвалы выполнили свыше 4,6 тыс. рейсов. В работах задействованы 92 человека и 43 единицы техники.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», для ликвидации частичных возгораний на горящем мусорном полигоне используют специальные изоляционные листы. Собственником полигона ТБО ООО «Терра-Н» приобретено дополнительное насосное оборудование для откачки сточных вод из технологических каналов полигона и перекачки в резервуары-накопители на территории свалки. Фильтрат с мусорного полигона уже попал в реку Озерейка, впадающую в Черное море. Роспотребнадзор ежедневно проводит замеры и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на содержание уровня загрязняющих веществ.

Мусорный полигон под Новороссийском загорелся в ночь на 13 марта 2025 года. 18 марта огонь удалось локализовать. С этого времени спасательные службы продолжают ликвидировать возгорание.

Василий Хитрых