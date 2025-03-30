Американский сенатор обвинил Россию и КНР в попытках взломать мессенджер Signal

Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что Россия и Китай пытаются взломать мессенджер Signal. Он заявил об этом в интервью ABC News.

«Я использую Signal, чтобы поговорить с кем-то, потому что это безопаснее... Но это все равно не означает, что... вы можете размещать (там.— "Ъ") секретную информацию... У нас есть сообщения о том, что Китай и Россия пытаются взломать Signal»,— сказал господин Уорнер в интервью.

Также господин Уорнер заявил, что сотрудникам американской разведки Signal не следует использовать Signal для передачи секретной информации, о чем, по его словам, говорится в указаниях для спецслужб США. Тем не менее, он назвал приложение, которое заблокировано в России с 2024 года, более безопасным, чем «ваш обычный телефон».

Господин Уорнер заявил об этом на фоне утечки переписки высших чинов США. 24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, в котором сообщил о том, что советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц по ошибке добавил его в чат Signal, где обсуждался удар по хуситам.

Господин Уолц взял на себя ответственность за произошедшее. В Палате представителей США предложили сажать чиновников, которые пользуются мессенджерами для распространения секретной информации. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти проверят мессенджер, поскольку платформа «может быть дефектной».

Подробности — в материале «Ъ» «Майк Уолц допустил неловкость рук».