В США предложат сажать чиновников, публикующих секретные данные в мессенджерах

Член Палаты представителей США от демократов Ричи Торрес собирается внести в нижнюю палату Конгресса законопроект, которым предлагается давать до пяти лет лишения свободы чиновникам, распространяющим секретную информацию в мессенджерах. Об этом сообщает портал Axios. Таким образом в нижней палате отреагировали на скандал с утечкой чата Белого дома, в котором высшие чины страны обсуждали планирование военной операции в Йемене.

«Я вношу законопроект, согласно которому размещение государственными служащими конфиденциальной информации, такой как военные планы, в незащищенном приложении для обмена сообщениями будет считаться преступлением»,— рассказал господин Торрес порталу. Он добавил, что если законопроект примут, он будет распространяться на все каналы связи, которые считаются небезопасными. «Хорошо задокументировано, что Signal (мессенджер, в котором общались представители Белого дома.— "Ъ") является небезопасным средством передачи информации»,— сказал демократ.

Помимо тюремного срока законопроект предусматривает штраф до $250 тыс. Господин Торрес заявил, что проект документа все еще находится в стадии разработки.

24 марта газета Atlantic написала, что главред издания Джеффри Голдберг оказался в чате Белого дома, в котором обсуждались удары по Йемену. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за произошедшее, а хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что его советник «извлек урок» из ситуации.

Подробности — в материале «Ъ» «Майк Уолц допустил неловкость рук».