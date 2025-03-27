Трамп пообещал проверить Signal

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти проверят мессенджер Signal, поскольку платформа «может быть дефектной». В середине марта 18 высокопоставленных сотрудников администрации США обсуждали в Signal удары по хуситам, о чем стало известно из заметки по ошибке добавленного в чат журналиста.

«Signal может быть дефектной системой, честно говоря. Думаю, нам стоит в этом разобраться. Нам предстоит это выяснить»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Попытки раздуть скандал после утечки секретной информации он назвал «охотой на ведьм». «Думаю, это охота на ведьм. Меня там не было, но могу заверить, что удар по хуситам прошел потрясающе»,— добавил он, передает Fox News.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, в котором рассказал, что советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц по ошибке добавил его в чат Signal, где обсуждался удар по хуситам. В Пентагоне вскоре отвергли сообщение о том, что в Signal были опубликованы секретные данные. Однако 26 марта The Atlantic выложил скриншоты всей переписки, где приводились дата, время и место ударов.

Signal — мессенджер с усиленной безопасностью, однако он разработан частной компанией, а обсуждать вопросы нацбезопасности и передавать секретные сведения американские чиновники, согласно закону, могут только в специально разработанной для этого программе. Издание Politico написало 25 марта со ссылкой на американских госслужащих, что Майку Уолцу грозит отставка, поскольку именно он добавил журналиста в чат, и, тем самым, допустил утечку.