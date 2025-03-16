Искусственное отрегулируют естественным

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в практики управления государством неизбежно, как и законодательное регулирование применения этой активно развивающейся технологии. А если парламентарии не проявят в этом инициативу, то ее наверняка проявят силовики. К таким неоднозначным выводам пришли участники тематического круглого стола в Госдуме, организованного фракцией «Новые люди» (НЛ) 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Если еще лет пять назад «казалось, что ИИ чего-то не может», то сегодня «фронтирные участники рынка» пришли к консенсусу — «ИИ может все», начал сразу с главного лидер НЛ Алексей Нечаев. К участию в развернувшейся мировой ИИ-гонке у России есть «целый ряд предпосылок», не без оптимизма рассуждал он, помянув и «сильную математическую школу», и местами «дешевую энергию», и даже кое-какое финансирование (145 млрд руб. до 2030 года). Правда, относительно последнего господин Нечаев не преминул оговориться, что в России «хуже всего две вещи — недострой и недофинансирование».

«Вспомним, как дорого обошлось нам то, что мы пропустили американцев в 45-м году в атомном проекте, и как мы радовались, когда обошли их в космическом!» — пояснил политик.

В связи с известными обстоятельствами параметры финансирования пришлось скорректировать, но «фокус на ключевых вещах» удалось сохранить — это поддержка научных исследований, образования и обучения «тех, кто обучает», компаний-разработчиков на ранних стадиях и «топовых талантов», обнадежил присутствующих замминистра цифрового развития Григорий Борисенко.

Внедрять ИИ предстоит в экономику и госуправление, но поскольку технология сама по себе создает преимущество и высокую добавленную стоимость, бизнес, «очевидно, заинтересован» в том, чтобы работать над ней, и «какая-то указка, поддержка, тем более финансовая» здесь не требуется, рассуждал чиновник: «Поэтому мы оставляем это бизнесу, а сами фокусируемся на внедрении в госуправление. У нас широкая программа, которую мы планируем с федеральными и региональными органами власти».

Здесь как раз без помощи парламентариев не обойтись, поскольку россияне, как выяснилось, не всегда расположены к новому. «С осторожностью граждане относятся»,— посетовал замминистра и попросил думцев «помогать с просветительской работой».

«Ни в коем случае никто не хочет навредить, и все эти технологии в госуправлении внедряются исключительно для блага граждан»,— заверил он. Что это за технологии, ни представитель Минцифры, ни депутаты не пояснили. Но за них это чуть позже сделал главный знаток ИИ в НЛ, вице-спикер Владислав Даванков. «ИИ уже может делать многое из того, на что мы тратим огромные деньги: составлять проектную документацию и аналитику, отслеживать коррупцию и реагировать на ЧС, это разгрузит целые ведомства!» — многозначительно написал он в соцсетях.

Более уверенно участники круглого стола высказались о предстоящем законодательном регулировании сферы ИИ. Рынок о потенциальных инициативах такого рода размышляет не без тревоги, следовало из их выступлений.

«Я не вижу способа, как законодательно регулировать ИИ так, чтобы помочь гражданам, но при этом не возникло барьеров для развития отрасли»,— признался, например, управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка Андрей Незнамов. Если не подумать о регулировании уже сейчас, то мы столкнемся «с волнообразной реакцией со стороны силовиков, которые будут требовать жестких мер», зашел с другой стороны зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). «И эти жесткие меры будут приняты: с их стороны будет внесен законопроект, и мы проголосуем за»,— честно предупредил он бизнесменов. Так что «регулирование неизбежно», и «какой-то старт этих проектов следует начать обсуждать уже сегодня», поставил присутствовавших перед фактом либерал-демократ.

В качестве соломонова решения участники мероприятия предложили принимать отдельные новеллы по отраслям. «Уже есть отраслевое законодательство, которое регулирует применение технологий»,— заметил тот же Андрей Незнамов, посоветовав законотворцам «искать проблемы, которые урегулированы плохо либо не урегулированы вообще». Подробнее обсудить эту тему НЛ намерены на парламентских слушаниях.

Григорий Лейба