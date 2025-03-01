Искусственный интеллект усилят рублем

Минэкономики в пятницу, 28 февраля запустило новую волну отбора исследовательских центров, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта (ИИ). Шесть (возможно, и более) отобранных организаций получат гранты суммарно на 4,5 млрд руб. Их задачей станет, в частности, развитие так называемого сильного ИИ, способного имитировать работу человеческого мозга. Среди условий участия в конкурсе — наличие внебюджетного софинансирования в размере не менее 30% от суммы гранта. Такое требование должно стимулировать привлечение в проекты компаний из производственной сферы и обеспечить практическое использование инноваций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве надеются, что ИИ тоже «приложит руку» к увеличению российского ВВП (на фото — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В правительстве надеются, что ИИ тоже «приложит руку» к увеличению российского ВВП (на фото — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вчера запущена третья по счету волна конкурсного отбора исследовательских центров в сфере ИИ. Как объяснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, планируется отобрать не менее шести организаций для оказания им в 2025–2026 годах грантовой поддержки общим объемом в 4,5 млрд руб. Средства будут предоставлены в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных».

Каждый центр сможет получить до 758 млн руб. Однако для этого потребуется предъявить и внебюджетное софинансирование — в размере не менее 30% от ежегодной суммы гранта. «Им предстоит развивать технологии сильного ИИ и вести фундаментальные исследования»,— пояснили в аппарате вице-премьера чиновника. По замыслу властей, требование о внебюджетном финансировании должно стимулировать привлечение в проекты партнеров из производственной сферы и ускорить появление инноваций. Предполагается, что отобранные исследователи займутся такими, в частности, направлениями технологии, как «Элементы сильного ИИ» и «Фундаментальные и генеративные модели».

Третью волну отбора исследовательских центров будет курировать Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР). Это проектный офис, созданный на базе фонда «Сколково» и запущенный совсем недавно, в январе 2025 года. Новое агентство должно объединить усилия властей, бизнеса и науки по части расширения научных знаний в сфере ИИ и применения этой технологии. Интерес чиновников к этой сфере, видимо, обусловлен их высокими ожиданиями. Согласно Национальной стратегии развития ИИ, прирост ВВП РФ к 2030 году за счет использования этой технологии составит 11,2 трлн руб. Применение генеративных моделей (создающих тексты, видео, изображения) в научных исследованиях, в частности, ускоряет процессы при разработке лекарств и при создании новых материалов.

Первая волна отбора центров исследования ИИ прошла еще в 2021 году, четырехлетний цикл их поддержки завершился к 2025 году. Тогда ее получили шесть научно-образовательных организаций: Сколтех, университеты «Иннополис» и ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Институт системного программирования РАН им. В. П. Иванникова. В 2023 году второй волной были отобраны также шесть центров: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарский университет, Новосибирский государственный университет, НИЯУ МИФИ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, СПбГУ.

В правительстве сообщают, что среди итогов деятельности этих организаций по ИИ-профилю: 165 статей в журналах первого квартиля (с самым высоким уровнем цитируемости), индексированных в международных системах WoS/Scopus, 206 публикаций на конференциях в области ИИ уровня А* (наивысший уровень рейтинга IT-конференций, который был разработан Ассоциацией компьютерных исследований и образования Австралии), а также создание и поддержка 15 фреймворков (программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов технологий ИИ для создания на их основе конечных решений), запуск около 50 прикладных решений совместно с 36 индустриальными партнерами («Сбер», «Яндекс», МТС, «Газпром нефть» и другие).

Отметим, что в условиях ограниченных бюджетных ресурсов государству важно, чтобы траты на науку были эффективными, а результаты исследований и разработок — востребованными бизнесом. Поэтому и выбрана грантовая конкурсная модель софинансирования. Примечательно, что власти минимум ближайшие два года обещают «не осложнять жизнь» исследователям: 26 февраля вице-премьер — руководитель аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко на презентации нацпроекта «Экономика данных» сообщил, что в этот период не планируется введение законодательного регулирования развития и применения ИИ.

Венера Петрова